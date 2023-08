El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo este domingo que el dueño de la empresa X, Elon Musk, “no es serio” respecto a la pelea con la que llevan dos meses especulando y que, por tanto, “es hora de dejar pasar” el asunto.



“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Elon no es serio y es hora de dejarlo pasar”, escribió Zuckerberg en su red social, Threads, unos días después de que Musk afirmara que la hipotética pelea se podría celebrar en un lugar histórico de Italia.

“Si Elon va en serio alguna vez sobre una fecha real y un evento oficial, sabe cómo ponerse en contacto conmigo. De lo contrario, es hora de dejarlo pasar. Me voy a centrar en competir con gente que se toma el deporte en serio”, sentenció Zuckerberg.



El viernes, Musk aseguró haber acordado con el Gobierno italiano una “ubicación histórica” para la pelea, que supuestamente organizarían su fundación y la de Zuckerberg, y cuya recaudación iría destinada a “los veteranos” y a “hospitales pediátricos en Italia”.



Sin hacer mención a esa noticia, Zuckerberg explicó que propuso una “fecha real” a la que Musk no responde, y señaló también su negativa a que lo organizara de manera “legítima” la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC).



“Elon no confirma una fecha, luego dice que necesita una cirugía, y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi jardín”, agregó el jefe de Meta, refiriéndose a un posible entrenamiento en su cuadrilátero privado, según unos mensajes publicados por ambos.



La aparente retirada de Zuckerberg del reto no pareció calar en Musk, que hoy en varias interacciones con seguidores de su red social X llamó a su contrincante “gallina” y sostuvo que “mañana” llamará a la puerta de su casa para “exigirle pelear”.



En junio, los dos multimillonarios -enfrentados por el liderazgo en el mundo digital- acordaron pelear a través de una serie de publicaciones en las redes sociales de sus respectivas plataformas, pero nunca ha quedado claro si se trataba de una broma o hablaban en serio.

