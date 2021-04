Ingeniero cisgénero que dice que ropa no debería tener género

Una de las discusiones de la actualidad se centra en el género, la orientación sexual y el desarrollo de la personalidad mediante parámetros no convencionales. El quiebre de ciertos estereotipos y la conceptualización de nuevas formas de ver el mundo hace parte del paradigma inclusivo de las nuevas sociedades.

Las concepciones de moda, por ejemplo, tienen cada vez mayor apertura. No es un asunto que se ha quedado a la deriva y, por el contrario, hace parte del día a día de los individuos. La forma de vestir puede convertirse en una forma de expresión del pensamiento y las convicciones.



Uno de los ejemplos de la ruptura de estereotipos es Mark Bryan, un ingeniero estadounidense, de 62 años, quien reside en Alemania.

Bryan pasó de ser un trabajador común a uno de los ‘influencers’ más aplaudidos en redes sociales después de compartir ‘outfits’ lejanos a la vestimenta idealizada para un hombre.



En sus imágenes, Bryan combina prendas consideradas femeninas con otras consideradas masculinas: él, por ejemplo, usa suéter con falda, tacones altos y abrigo.



Bryan comenzó su notoriedad hace cinco años, cuando decidió dejar de vestirse mediante estereotipos convencionales y utilizó faldas por primera vez. Con esta prenda iba al trabajo, a los lugares públicos y a cualquier sitio.

Tras ello recibió miles de aplausos y elogios. Él ha conversado con varios medios especializados en moda sobre su vida. Según le contó a ‘CR Fashion’, durante la universidad sentía cierta fascinación por los tacones altos y los zapatos. De hecho, en esa época fue su propia novia quien lo alentó a utilizar prendas presuntamente ‘no aptas’ para varones.



“Mi mensaje principal es que no me siento diferente cuando llevo falda o pantalones. Para mí, es solo un trozo de tela y un estilo de moda. No tiene nada que ver con la sexualidad ni nada de eso”, puntualizó.

A su estilo lo llama ‘hibrido’, pues suele escoger las prendas para, según él, mantenerse mitad femenino-mitad masculino.



“Realmente no lo considero un travestismo porque creo que la ropa debería ser más neutra en cuanto al género: no estoy cruzando nada”, afirmó.

Este ingeniero aseguró que el asunto de la vestimenta va mucho más allá de una cuestión de moda. Para él, a estas alturas, es algo vital: “estoy envejeciendo, así que me he dado cuenta de que empecé a hundirme y, con tacones altos, tienes que pararte más erguido. De hecho, también me ha dado un poco de confianza interior y en lo que hago durante el día”.



“No me sorprende que haya muchos hombres que digan: 'Me has abierto los ojos' o 'Me das el valor para ser yo mismo'. Pero lo sorprendente es que también hay muchas mujeres que dicen: 'Quiero usar ropa de hombre y tú me has ayudado a encontrar la fuerza para no importarme lo que piense la gente'”, concluyó.

Bryan tiene más de 460 mil seguidores en su cuenta de Instagram y suele brindar ‘tips’ de moda en sus publicaciones.



Él, según medios especializados, es una de las personas que poco a poco han impulsado la tendencia del uso de la falda para hombres, un ámbito en crecimiento.

