“Les voy a contar algo aterrador que me pasó el martes”, comenzó contando en un hilo de Twitter la presentadora de ‘RCN’ Maritza Aristizábal.



Su experiencia estuvo relacionada con un robo del que fue víctima el pasado martes pero sobre el que habló hasta hoy domingo porque, según ella, le dejó varias lecciones. También agradeció a la Policía de Bogotá por su trabajo.

Aristizábal comenzó su relato indicando que, hacia las 6:20 p. m. iba en un carro por la circunvalar, por lo que tomó una vía alterna que la llevó hasta La Perseverancia, en una calle “angosta y oscura”. Narró que en el momento estaba hablando por teléfono, cuando se toparon con un carro que bloqueaba la vía. De repente, varios hombres con armas blancas los amenazaron y les quitaron sus pertenencias.



“Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le dé todo o me va a matar. Otro amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y desde ahí empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás”, describió la periodista.



En medio del susto, los ladrones, que según ella eran cuatro hombres, se fueron con sus pertenencias sin hacerles daño, ni a ella ni al conductor de vehículo. “Mejor dicho, después de ‘darnos por muertos’ estábamos vivos, sin un rasguño y con los documentos. Ahora estaba en ‘shock’ pero de la felicidad y la incredulidad”, comentó después de indicar que los ladrones no les quitaron los documentos de identidad.

Mi única forma de agradecerles fue invitarlos a un café y tomarme una foto con ellos que sí son héroes. 🙏🏻 pic.twitter.com/38xY6iPxhR — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) June 12, 2022

Luego de salir de allí, hicieron la respectiva denuncia, cancelaron las tarjetas y reportaron los IMEI de los teléfonos celulares. Por consejo de la policía, tampoco respondieron mensajes ni llamadas, sino que se las reportaban a las autoridades para que estas las rastrearan.



Pero las cosas no quedaron así, Aristizábal pudo recuperar sus pertenencias: “El viernes me llaman a decirme que lo recuperaron todo. Impresionante. Ustedes no se imaginan el trabajo que hace la policía en investigaciones y operativos que incluso puede costarles la vida. Creo que no hay profesión más arriesgada, sacrificada y al mismo tiempo ingrata”, escribió.



La presentadora aseguró que el suyo no era un caso especial, por lo que consideraba importante resaltar la labor de la policía. “Son cientos los (casos) que se resuelven a diario, pero no se vuelven noticia y quedan en el anonimato”, indicó.



“Mi única forma de agradecerles fue invitarlos a un café y tomarme una foto con ellos, que sí son héroes”, concluyó en su historia.

