Marisol Correa se ha ganado un lugar en la industria de la televisión, el teatro y el cine por su trabajo como actriz, productora y presentadora. Hizo parte de reconocidas producciones como ‘Lady, la vendedora de rosas’ (2015), ‘La Ley del Corazón’ (2018) y ‘Enfermeras’ (2021), en la que dio vida a ‘Sandra Morato’.

Recientemente, en entrevista con el programa ‘Buen Día, Colombia’, la pereirana decidió abrir su corazón y relatar los abusos a los que fue sometida a lo largo de su vida, incluida su infancia y la incursión en el mundo del espectáculo.

“Como soy actriz, y desde pequeña he estado familiarizada con los escenarios, no tengo lío con la desnudez. Estoy con muchas personas y me tengo que cambiar, es una cosa práctica. Eso ha permitido que en espacios en donde hay otras percepciones de la desnudez, uno no entienda la gravedad de las cosas”, inició diciendo la actriz, quien también hizo parte del elenco de ‘Las hermanitas Calle’.



El estar inmersa en la industria televisiva y cinematográfica la llevó, según ella, a normalizar algunos actos de acoso. “Me pasó una vez en un gimnasio, el entrenador en su consultorio me dijo que iba a tomarme medidas y dije: ‘Claro, es normal que me tome medidas’. Me dijo: ‘Quítate la sudadera, la camiseta, el brasier’”.



En su momento, la actriz siguió las instrucciones del hombre, pues pensaba que solo se trataba de un procedimiento de rutina. No fue hasta hace poco que, gracias a su entrenadora actual, se dio cuenta de que el actuar del profesional no había sido adecuado. “Ahí caí en cuenta que eso que me había pasado antes estuvo muy mal”, añadió en diálogo con el matutino.



Este tipo de comportamientos, Correa también tuvo que vivirlos cuando tan solo era una niña de 10 años de edad. En aquella oportunidad, de la mano del doctor del colegio en el que estudiaba.



“Yo iba constantemente porque sufría de migrañas. Recuerdo que el doctor siempre me hacía quitar todo el uniforme, hasta el sostenedor. Era una niña de 10 años y un señor de 40 o 50 me decía eso”, dijo Correa.



En otra oportunidad, recordó, recibió un comentario inapropiado por parte de un especialista, cuando se encontraba en medio de una revisión ginecológica en un consultorio privado.



“El imaginario que la gente tiene sobre el cuerpo de la mujer o hasta dónde cree que puede comentar, hacer, tocar. Y nosotras, esa necesidad de quedarnos calladas y de no decir: ‘No me gusta lo que está haciendo’. Yo soy muy fresca con el tema, pero seguramente otra persona no lo es y se siente violentada”, concluyó en diálogo con ‘Buen día, Colombia’.

¿Qué es violencia sexual?

La violencia sexual incluye cualquier acto que degrada, daña o atenta contra la libertad, dignidad e integridad física de la víctima. Abarca comportamientos que “van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física”, señala Cepal.



La OMS, por su parte, define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

La violencia sexual incluye el acoso. Foto: Jáiver Nieto. EL TIEMPO

Al menos 16 mil menores fueron atendidos en Colombia por violencia sexual en 2022, reveló el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF). De hecho, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo.



Dentro de los tipos de violencia sexual se encuentra el acoso, el cual incluye el contacto físico no consensuado, los comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de una persona, la solicitud de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho o exhibición de órganos sexuales.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO