Mariska Hargitay, actriz de 'La ley y el orden', reveló que fue víctima de abuso físico

La aclamada actriz Mariska Hargitay, quien ha ganado fama mundial por su interpretación de la detective Olivia Benson en 'La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)', ha compartido una conmovedora confesión en un artículo para la revista 'People'.



Hargitay reveló que, a la edad de 30 años, sufrió un abuso por parte de un hombre que consideraba su amigo. Esta revelación llega en un momento de creciente conciencia sobre el abuso sexual en la industria del entretenimiento, marcado recientemente por acusaciones similares de la cantante Paula Abdul contra Nigel Lythgoe, productor de American Idol.

(Lea también: Carla Giraldo y Diana Ángel son criticadas por hacer parte de 'La Casa de Los Famosos').

Hargitay, quien también es productora de cine, describió el incidente como una agresión que, aunque no fue de naturaleza sexual, sí constituyó una violación en términos de dominio y control.



La actriz relató cómo el hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, violó su espacio personal, ejerciendo un control abrumador sobre ella.



"Intenté todas las formas que conocía para salir de esto. Intenté hacer bromas, ser encantadora, poner límites, razonar, decir que no", confesó Hargitay. A pesar de sus esfuerzos, fue sometida físicamente, lo que la llevó a sentir un profundo terror.

(Siga leyendo: Jason Momoa confiesa que 'vive en la carretera' tras divorciarse de Lisa Bonet).

Superación del trauma y apoyo a otros



Inicialmente, Hargitay minimizó el incidente, pero con el paso del tiempo, su perspectiva cambió significativamente. Para superar el trauma, creó organizaciones destinadas a apoyar a personas que han sufrido experiencias similares o incluso más graves.



Este cambio de enfoque le permitió también distanciarse de su antiguo amigo y abordar el incidente con mayor seriedad.



"De vez en cuando hablaba de lo que esta persona me hizo. Mi esposo Peter (Hermann) recuerda que le dije, ‘quiero decir, no fue una violación’. Entonces las cosas empezaron a cambiar en mí y comencé a hablar de ello más en serio con las personas más cercanas", reveló Hargitay.

(De interés: Epa Colombia denunció robo a su empresa de keratinas: quedó grabado).

La actriz también enfatizó la importancia de entender la naturaleza del trauma y cómo este afecta la mente y la memoria, comparándolo con un espejo roto.



Su testimonio destaca la necesidad de hablar abiertamente sobre la violación por parte de conocidos, un tema que a menudo está rodeado de tabúes y malentendidos. Hargitay aboga por dar voz a los sobrevivientes de abuso y por eliminar los estigmas asociados con el término "violación".

Más noticias en EL TIEMPO

'Tuti' Vargas consumió drogas y tuvo problemas alimenticios: 'Me daba seguridad'

Esposa del actor de 'X-Men' Adan Canto lo despidió con emotivo mensaje: 'Mi tesoro'

Ella es la influencer que fue capturada por presuntos nexos con el clan del golfo

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.