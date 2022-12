Íntimos del escritor Mario Vargas Llosa hablaron con el medio español ‘El País’ y dieron a conocer detalles que anticiparon su separación de Isabel Preysler, con quién rompió vínculo el pasado miércoles tras ocho años en pareja.

Las primeras señales, precisa el medio, aparecieron en una publicación reciente. El texto ‘Los vientos’, divulgado hace dos años atrás en la revista de literatura ‘Letras Libres’, consta de una narración con tintes biográficos que profundiza sobre la historia de un hombre que está llegando al crepúsculo de su vida y muestra arrepentimiento por haber dejado a su mujer por otra.



Si bien para muchos podría tratarse de un simple relato, personas cercanas al premio Nobel no lo vieron así. En principio, dieron a entender que el texto transmite numerosos indicios de la fatiga que experimentaba el escritor tras, en ese entonces, siete años de convivencia con la mujer de Filipinas.



En algunas partes del escrito, Vargas Llosa parece evocar también la figura de su exesposa y madre de sus tres hijos, Carmen, pues el personaje busca huir de un mundo distópico y se refugia en su antigua casa, ubicada en la calle de la Flora de Madrid, lugar donde vivía con su primera mujer.

Imagen de archivo que muestra al escritor Mario Vargas Llosa y su pareja Isabel Preysler a su llegada a la cena con la que el peruano y Premio Nobel de Literatura celebró su cumpleaños número 80. Foto: Juanjo Martín / Efe

“Cuando leímos ‘Los vientos' vimos las claras referencias autobiográficas y también las referencias a su relación con Isabel, aunque por supuesto no utiliza su nombre ni mucho menos”, explicó una persona del entorno del escritor en conversaciones con ‘El País’.



La misma fuente consignó que “este cuento lo terminó de escribir en diciembre de 2020″, por lo que “la crisis con Isabel viene de lejos”. Opinó creer que no fue algo “repentino o inesperado como se dijo”. “El deterioro de la relación, las dudas, el arrepentimiento, la insatisfacción… todo se gestó hace tiempo”, remarcó.



“Dos personas de mundos muy distintos. Eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos”, fue uno de los análisis que mayor predominancia tuvo entre sus allegados. Remarcaron con especial énfasis que “él parecía sentirse incómodo” la mayor parte del tiempo.



Si bien amigos coinciden en que ambos intentaron adaptarse al mundo del otro -ella era periodista y presentadora-, esto terminó por no ser posible.

¿Cómo se dio a conocer la noticia?

La revista ‘¡Hola!’ de España fue la encargada de comunicar que la relación entre la periodista y el Nobel de Literatura había llegado a su fin. “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, declaró Preysler.



La modelo llegó a España desde Filipinas a los diecisiete años y fue pareja del cantante español Julio Iglesias, esposa del noble Carlos Falcó y, luego, del ministro de Economía, Hacienda y Comercio, Miguel Boyer, quien murió en 2014. Un año después, Preysler y el escritor peruanohispano se enamoraron.



Vargas Llosa y Gabo juntos, todavía como amigos, como jurados del Premio Biblioteca Breve de Novela, en Barcelona, en 1970. Foto: EFE

Ambos se conocían desde la década de 1980. “Vi por primera vez a Mario en Saint Louis, Misuri, cuando lo entrevisté en el año 1986 para ‘¡Hola!’”, contó la periodista, que en ese entonces era la esposa de Boyer. “A partir de entonces, Miguel y yo entablamos una buena amistad con Mario y su mujer”.



El romance se oficializó en 2015, cuando la flamante viuda y el Nobel viajaron juntos a visitar al entonces príncipe Carlos de Inglaterra en el palacio de Buckingham. Vargas Llosa acababa de celebrar las bodas de oro con su mujer, hijos y nietos en Nueva York. Una vez confirmado el romance con Preysler, no hubo vuelta atrás.

La Nación (Argentina) / GDA