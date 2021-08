‘Felicitaciones, mi querida alcaldesa’: Mario Hernández a Claudia López

La polémica entre la alcaldesa de Bogotá Claudia López y Mario Hernández parece haber llegado a su fin. Todo comenzó el pasado 25 de julio, cuando el empresario reclamó por el estado de las vías de la ciudad a través de cuenta de Twitter.



“Señores concejales, qué pasa con las vías desbaratadas de la ciudad, ¿dónde están los impuestos?”, trinó Hernández. A lo que respondió la alcaldesa señalando que los impuestos están atendiendo el rescate social de Bogotá para atender a los “631 mil hogares que cayeron en pobreza”.

Claudia López le responde un trino a Mario Hernández. Foto: Twitter

“Tus rines de lujo pueden esperar, los estómagos de las familias en pobreza no”, puntualizó en su respuesta Claudia López. Minutos después, la alcaldesa borró el trino e hizo otra publicación disculpándose porque “no fue la respuesta adecuada”.



También explicó que “es un tema que tiene mucho que contar (...) Aunque la prioridad sin duda está en el rescate social y la reactivación. Estamos haciendo un enorme esfuerzo en la malla vial de corto y largo plazo”.



Sin embargo, su anterior afirmación se hizo viral y alcanzó a ser leída por Hernández, quien minutos después hizo una aclaración y escribió que no le preocupan los daños materiales de los carros, sino “los accidentes causados por el mal estado de las vías y todos los posibles inconvenientes que esto causa”.



En un ‘nuevo round’, el empresario aprovechó una portada del diario La República, cuya foto principal era de la Alcaldesa, para enviarle un nuevo mensaje. “La alcaldesa consume producto colombiano. Gracias por comprar lo nuestro”, escribió el empresario haciendo referencia al cinturón de marca Mario Hernández que estaba usando.



Esto reavivó la polémica en redes sociales provocando múltiples reacciones entre los internautas. Algunos opinaron que la imagen del cinturón de López no debía opacar lo importante de la discusión inicial: el estado de las vías.



“Don Mario, no cambie su posición porque le compro una correa (...) ”, escribió un usuario.

Tuit de agradecimiento de Mario Hernández. Foto: Twitter: @marioherzam

Una semana después del intercambio de mensajes que desató la polémica, Mario Hernández y Claudia López sostuvieron un encuentro para ‘limar asperezas’ y enviar un mensaje de unidad en favor de la ciudad.



En un video publicado este lunes en sus redes sociales, Mario Hernández destacó el trabajo de la alcaldesa Claudia López y la animó a seguir adelante.

Hoy lunes excelente reunión pic.twitter.com/45h5aoIUQw — Mario Hernandez (@marioherzam) August 2, 2021

“ Sigue para adelante, pongámosle toda la voluntad. Muy bien, te felicito y estoy seguro, desde antes estaba seguro, que vas a hacer una gran labor(…). Felicitaciones mi querida alcadesa”, señaló el empresario.

