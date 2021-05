Mario Hernández publica los supuestos salarios de los líderes del paro

El empresario Mario Hernández, fundador y figura principal de la casa de moda homónima, la cual produce principalmente prendas y artículos en cuero, creó revuelo en redes sociales al publicar los presuntos salarios de algunos de los miembros del Comité del Paro Nacional.

En una imagen, que difundió en su cuenta personal de Twitter, afirmó que el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) recibe $32’876.580 mensuales, mientras que el Presidente del sindicato de maestros (Fecode) tiene un ingreso de $36’250.000 al mes.



Además, según lo publicado, tendrían esquemas de seguridad con tres camionetas blindadas, siete escoltas permanentes y contarían con el pago de su servicio de celular y pasajes de avión.



No obstante, no reveló de qué fuente proviene esa información, por lo que no puede ser considerada verídica por el momento.

La publicación de Hernández causó varias reacciones en redes sociales, sobre todo porque cuenta con un amplio público: casi 40 mil seguidores.



Hubo quienes lo apoyaron, afirmando que son sueldos “muy altos y los sindicalistas nunca han ganado un aumento salarial para el pueblo”, mientras que otros comentaron: “Al menos no se están robando la platica y tampoco son indiferentes a la situación de este país”.



Así mismo, varias personas solicitaron a los gremios mencionados por Hernández que aclaren el salario de sus líderes.



El empresario, en días anteriores, también se había referido a las manifestaciones en las que se presentaron actos vandálicos.



A través de su cuenta de Twitter escribió: “Jóvenes en lugar de destruir construyamos un país mejor si es lo que quieren”.

Jóvenes en lugar de destruir construyamos un país mejor si es lo que quieren ! — Mario Hernandez (@marioherzam) May 28, 2021

Una usuaria le cuestionó su mensaje al afirmar: “Yo veo centenares de jóvenes con ansias de justicia y oportunidades. Lejos de destruir, construyendo un futuro para sí y las nuevas generaciones”.



Hernández respondió con un dicho muy popular entre los colombianos: “Al que le caiga el guante que se lo plante”.

