El actor Mario Espitia se ha caracterizado por interpretar varios papeles importantes dentro de la industria televisiva nacional. Recientemente, logró un gran reconocimiento mediático al interpretar a Arturo Díaz en la telenovela de ‘RCN’ ‘Leandro Díaz’, la cual fue protagonizada por Silvestre Dangond.



(Siga leyendo: Laura Acuña abrió su corazón respecto a una difícil situación familiar que vivió).

En las últimas horas se conoció que el actor se sometió a un procedimiento estético de implante capilar. La noticia la dio la especialista que atendió a Espitia con un video en Instagram, en el que se escucha al barranquillero hablar sobre las inseguridades que le producían las entradas en su pelo.



“Llevo mucho tiempo con mis entradas […], llegó un momento en el que se volvió un complejo. Al principio podía vivir con eso, pero entre más profundas, se empezó a volver un complejo“, indicó.



(También: ¿‘Y ahora quién me paga’? Albañiles se equivocaron y pintaron la casa que no era).

También confesó que se tapaba sus entradas al salir de la ducha o de alguna piscina para evitar sentirse incómodo. Es más, acotó que las 'camuflaba' con un maquillaje especial para actuación con el fin de disimular la escasez del pelo en algunas zonas.



La celebridad, de 39 años, se sometió a una “restauración de entradas” y el proceso duró más de dos horas en el que no hubo complicaciones más allá de las protecciones craneales para evitar infecciones durante el tratamiento.



(Le puede interesar: ¿‘Y ahora quién me paga’? Albañiles se equivocaron y pintaron la casa que no era).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO