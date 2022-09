En una entrevista con Diva Rebeca, la actriz Paula Estrada entregó su versión sobre la relación sentimental que sostuvo con el actor Mario Duarte. Según ella, el tiempo que ambos pasaron juntos no fue el mejor.



La actriz de novelas como 'Sala de Urgencias', 'No Olvidarás mi Nombre' y 'El Tesoro', contó que aunque ahora vive un buen presente junto a su novio, la relación con Duarte fue la que más le ha afectado en toda su vida.



(Le recomendamos: Presentadora de televisión sufre síntomas de derrame cerebral en vivo)

La mención al actor se hizo cuando Diva Rebeca le preguntó a Estrada cuál fue su 'don glifosato' en la vida, a lo que ella respondió aunque le daba miedo decirlo, era Mario Duarte. Si bien ahora se hablan en buenos términos, la historia de amor de ellos dos años atrás terminó mal.



"Yo en ese momento no estaba bien conmigo misma, porque para uno permitirse estar en una relación en la que no le estén dando el amor que uno quiere, pues es porque uno está también mal consigo mismo", detalló la actriz.

(Puede leer: 'El Juego del Calamar': actriz gana premio Emmy a mejor actriz de Reparto)



Ese episodio se vivió hace cerca de 15 años, cuando Paula Estrada tenía 22. A esa edad conoció a Mario Duarte porque él estaba haciendo el casting para una obra de teatro.



“Hice casting y me escogió, y ya empezamos a montar, y nada, sucedió. Si hay algunas chicas que están por ahí oyendo, eso que uno está empezando la carrera, y ve a alguien que uno admira, y uno ahí pegado. Pero me enseñó muchísimas cosas, porque esos amores maestros, y uno aprende mucho, y coge mucho nivel", expresó la actriz, quien subrayó que si no fuera por ese episodio no hubiera aprendido a ser quien es hoy.



La difícil relación sentimental entre Duarte y Estrada duró tres años, y en la actualidad se hablan. Incluso, el actor y músico fue a una de sus obras más recientes.



(Le dejamos: El 'escultural' cuerpo de Don Ramón en vestido de baño)



En el diálogo, compartido en Youtube, Estrada también habló de su infancia, de algunos inconvenientes que sufrió de pequeña, y de la fortaleza que esa etapa de su vida le dio para asumir responsabilidades como adulta.

Más noticias

Majo Vargas confirma que terminó su relación con Julián Cerati



Gustavo Cerati: revelan fotos inéditas que dejó antes de morir



Carlos Vives habló de su relación con Margarita Rosa de Francisco: ‘No me quiso’



EL TIEMPO