Desde hace unos cuantos meses, hay un rumor en la industria televisiva: ‘Yo soy Betty, la fea’, la telenovela que logró cautivar a cientos de televidentes, romper índices de audiencia y posicionarse como una producción de culto a lo largo y ancho del mundo, volvería con una tercera temporada.

(Lea también: Elizabeth Olsen, actriz de Marvel, dijo ser fanática de 'Yo soy Betty, la fea').

El encargado de poner el tema sobre la mesa fue el periodista Carlos Ochoa, quien aseguró haber tenido acceso a un documento perteneciente al ‘Canal RCN’ en el que aparecían algunos proyectos para 2023. Entre ellos, la tercera parte de ‘Yo soy Betty, la fea’, protagonizada por Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco.

Recientemente, Ochoa entrevistó en su canal de YouTube a Mario Duarte, recordado por dar vida al icónico ‘Nicolás Mora’ en la telenovela colombiana. El periodista indagó por la carrera profesional del actor y, de paso, aprovechó para confirmar las intenciones de producir una nueva temporada.

(Siga leyendo: 'Yo soy Betty, la fea’: así se ven sus actores antes y después).

“La idea está ahí en el papel. Yo creo que está todo el mundo hablando de esto allá. Pero todavía nos queda este par de meses de mayo y junio, en los que yo creo que se cristaliza o se deja a un lado. No sé, de todas maneras es un proyecto muy grande y muy ambicioso”, empezó diciendo el también cantante barranquillero.



Duarte reveló que, aunque no tiene muchos detalles del proyecto, la noticia lo tomó por sorpresa, pues han pasado más de dos décadas desde que se puso en los zapatos de ‘Nicolás Mora’, el inseparable amigo de ‘Betty’. Volver a hacerlo supondría un reto para él, teniendo en cuenta que guarda un gran respeto por el personaje.



“Yo me quedé un poco estupefacto ahí, como: ‘¿Qué es esto?’. No creas, me da miedo y todo. Siempre son 20 años, yo no he hecho el personaje, no estuve en la obra, no he participado de esos revivals porque respeto mucho a ‘Nicolás Mora’, me parece un gran personaje”, comentó Duarte en diálogo con Ochoa.

Mario Duarte interpretó a Nicolás Mora en la famosa telenovela. Foto: RCN

(De interés: Actriz de ‘Betty, la fea’, María Eugenia Arboleda, habla de su vida en EEUU).

Hace algunos años, algunos de los actores originales de la producción se reunieron para llevar a cabo ‘Betty en teatro’, una comedia teatral que obtuvo gran aceptación por parte de los fanáticos de la telenovela.



Aunque Duarte dio vida a uno de los personajes más icónicos y queridos, no logró hacer parte del proyecto. A ‘Nicolás Mora’ lo interpretó, en aquel momento, el actor Jairo Ordoñez, quien se ganó el cariño de los asistentes a las funciones con su cómica interpretación. Sobre este tema en específico también fue cuestionado Mario.



“¿Te arrepientes de no haber estado en ‘Betty en teatro’?”, le preguntó Ochoa. A lo que, sin muchos rodeos, el actor contestó: “No, no me arrepiento. No estuve ahí porque no sucedió ni del lado de acá ni del lado de allá. Preferí con Fernando, que en paz descanse, seguir siendo amigos y no discutir por pendejadas. Lo dejamos ahí y mira, ahora estamos otra vez frente a esa posibilidad”.

El futuro de la tercera temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’ aún es incierto. Lo que sí sabe es que los televidentes podrán seguir viendo a Mario Duarte en las plataformas digitales, de la mano de dos películas que, según contó, serán estrenadas el año entrante.



El actor barranquillero participó, recientemente, en la comedia romántica ‘A grito herido’ y, antes de eso, lo hizo en la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’, en la que interpretó a ‘Pablo Emilio’, un ambicioso contador.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO