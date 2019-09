La escandalosa vida de futbolista Mario Balotelli fuera de las canchas

Alessandro Garofalo / REUTERS

Durante una entrevista en 2012 Balotelli le confesó a ‘The Sun’ que asistiría al psicólogo para salvar su carrera. Luego de su ‘periplo’ polémico por Manchester City, fichó por el AC Milan y tuvo un ‘nuevo comienzo’. Sus buenas actuaciones no duraron mucho y volvió a Inglaterra de la mano del Liverpool, club en el cual no tuvo ni un ápice del protagonismo deportivo con el cual brilló sobre los terrenos de juego. Volvió al AC Milan sin pena ni gloria y tuvo un paso por clubes de Francia en los que, si bien moderó su comportamiento, no rindió de la forma esperada.