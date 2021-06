Marina Granziera habló de comentario sobre su hija que le molestó

Junto a Juan Pablo Hernández, Marina Granziera hace parte del equipo de 'Gol Caracol' que está cubriendo la Copa América 2021, en Brasil.



La periodista, que se unió a 'Noticias Caracol' y 'Blu Radio' desde el 2012, compartió mediante su cuenta de Twitter un comentario que le hicieron acerca de su hija de un año y un mes de edad, el cual le molestó.



"¿Dejaste a tu bebé solo?", fue la pregunta que le hicieron a la presentadora que lleva varios días en territorio brasileño. Este fue cuestionado por ella, quien preguntó, con tono molesto, si a un hombre le harían ese tipo de preguntas cuando se encuentra laborando.



"A un hombre no se le pregunta 'dejaste a tu bebé solo?' cuando va a trabajar… ¿o si?", escribió Granziera en un mensaje que ya cuenta con más de mil 'Me gusta'.



De igual manera, varios internautas han decidido responder acerca del cuestionamiento. Algunos han asegurado que en realidad se trata de un comentario de tono machista. Mientras tanto, otros hombres han asegurado que sí les han hecho esa pregunta.



"Totalmente cierto, siempre nos preguntan a nosotras las mujeres", "La verdad nunca he escuchado esa pregunta a algún padre de familia conocido. Mientras que a las mamás sí he escuchado que se la hacen muy seguido: '¡Ay! ¿Con quién dejaste a la bebé?'", se lee en algunos comentarios en apoyo a la periodista.



A un hombre no se le pregunta “dejaste a tu bebé solo?“ cuando va a trabajar… o si? 🙄🙄🙄🙄 — Marina Granziera (@MarinaGranziera) June 13, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí el trino de la presentadora).



Recordemos que la reconocida periodista de deportes es madre desde comienzos de mayo de 2020. Junto a su esposo, el colombiano Ivan Bonett, decidieron 'encargar' desde hace dos años.



La periodista, que habla portugués, español, inglés e italiano perfectamente, ha demostrado tener un gran conocimiento en el tema deportivo. Por esta razón fue la elegida para hacer parte de un reducido equipo - a causa de la pandemia - de periodistas que se encargarán de mantener a los televidentes al tanto de lo que ocurra con la Selección Colombia y demás equipos participantes de la Copa América.



Tendencias EL TIEMPO