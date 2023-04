Marina Balmasheva es una ‘youtuber’ rusa que se hizo famosa por tener una polémica relación con su hijastro Vladímir 'Vova' Shavyrin de 23 años. La pareja, en el 2021, tuvo su primer hijo y hace unos días anunciaron el nacimiento del segundo.

Esta historia ha impactado a los internautas de las redes sociales, pues Marina estuvo casada con el padre de Vladímir, Alexey Shavyrin, por 10 años y criaron juntos a siete hijos: cinco hijos adoptivos y dos hijos de Alexey de su primer matrimonio.



En ese entonces, Marina no tenía hijos propios y soñaba con ser madre. Por esa razón, decidió cambiar su estilo de vida y perdió mucho peso para poder cumplir sus sueños. Pero los cambios extremos llevaron a problemas a la familia: su hijastro, Vladímir, a quien crio desde los siete años, empezó a verla con otros ojos.



Durante ese tiempo, la creadora de contenido compartía su vida en redes sociales y nadie sospechaba que pasaba algo fuera de lo normal. Sin embargo, un día dio una noticia que sorprendió a todos sus seguidores, ya que comentó que se divorciaría de Alexey para casarse con su hijastro Vladímir, pero no solo eso, pues anunció que estaba a la espera de un hijo suyo.



En ese momento, Alexey le comentó a los periodistas locales que su ex había seducido a su hijo, pues él no había tenido novia antes que ella.



“No eran tímidos para tener relaciones sexuales mientras yo estaba en casa. Habría perdonado su engaño, si no fuera por mi hijo (…) Ella estaba corriendo a la cama de mi hijo desde nuestra habitación cuando yo estaba durmiendo (…) Después de eso ella volvía y se acostaba en la cama conmigo como si nada hubiera pasado”, le comentó Alexey a los medios rusos.

Asimismo, varios seguidores de Marina no dudaron en acusarla de ‘Inmoral’, después de que ella publicara un video en el que hacía alusión a su diferencia de edad; además, decía que nunca se sabía cómo iba a hacer la vida o cuándo se iba a conocer a alguien del que se fuera a enamorar. Ante esto, la ‘influencer’ le envió un mensaje a sus seguidores: “Sé que algunos nos juzgarán, otros nos apoyarán, pero estamos contentos”.



Además, varias personas acusaron a la mujer de tratar de cambiar su aspecto físico para seducir a su joven esposo. Ante esto, la famosa rusa contestó en sus redes: “Pero hay una cosa: se enamoró de mí con todas mis cicatrices de cirugías plásticas, celulitis, exceso de piel y personalidad”.

La pareja agrandó la familia

El 15 de enero del 2021 nació su hija Olga y se mudaron a vivir a Krasnodar. Ahí construyeron una casa de dos plantas. Durante este tiempo, Balmasheva siguió documentando su vida en redes sociales y grababa videos divertidos con su esposo e hija.

El trabajo de Marina es el principal sustento de la familia y solo ella trabaja, pues, según el medio ruso Kuban, la mujer no quiere que su esposo trabaje y pase todo el día en una oficina, así que decidieron que él cuidaría a la bebé mientras ella trabajaba como ‘influencer’.



A final de marzo del 2023, la polémica pareja anunció la llegada de su segundo hijo. Esta noticia la dio a conocer sus más de 600.000 seguidores en Instagram con un video. Por el momento, la pareja luce muy feliz y contenta de lo que están construyendo juntos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

