La verdad detrás del video viral de 'Marina, ¿a ti te gusta el tequila?'

El video que se convirtió en un fenómeno viral en TikTok en el que una niña mexicana responde con picardía que “le encanta el tequila”, tiene una curiosa historia detrás, aunque, claramente, la pequeña no consume bebidas alcohólicas.



El clip de tan solo siete segundos fue publicado por Álvaro Álvarez, un familiar de la pequeña niña Marina.

El video ya suma más de 9 millones de ‘me gusta’, ha sido compartido más de 766 mil veces y ha dado la vuelta al mundo con videos de otros usuarios que lo han usado como audio.



“Marina, ¿a ti te gusta el tequila?” le pregunta Álvaro a la niña. Ella, de manera espontánea, responde: “¡A mi no me gusta, a mi me encanta!”.

El familiar asegura que no pensó que el clip se volviera tan viral, y que la pequeña Marina se mostró emocionada y “contentísima” en un principio. Aunque ahora escucha su audio en otros video y canciones y “lo pasa” por estar “hastiada” de su fama.



(Le puede interesar: La sorprendente historia de Lalit, el niño con 'síndrome del hombre lobo').



El mismo Álvaro conversó con el medio chileno ‘Página7’ sobre cómo nació la idea de aquel clip viral.



“El video se grabó en el cumpleaños de mi mamá en Pátzcuaro, Michoacán (México)”, comenzó explicando el joven.

¿Te gusta el tequila? 🥳🤩 pic.twitter.com/PXZm5V8FgZ — Tu Amigo Gay 🏳️‍🌈⃤ (@RickyKlehr) October 10, 2021

Dentro de los asistentes a la reunión estaba la pequeña, a quien le preguntó en un principio si le gustaba jugar el juego de mesa ‘Uno’, a lo que ella le respondió: “¡A mi no me gusta, me encanta!”.



“No lo hacía tan exagerado como en el video que grabé”, dijo Álvarez, aunque en ese momento nació la idea que se convertiría en viral.



Tras avisar de sus intenciones a los demás asistentes de la fiesta, se acercó a Marina, comenzó a grabar y le preguntó: “Marina, ¿a ti te gusta el tequila?”, haciendo referencia a la popular bebida mexicana.

“Ahí fue cuando me respondió la frase que se hizo tan famosa“, afirmó Álvarez.



El joven agregó: “Para todos fue muy divertida su reacción. Incluso cuando vimos el video nos morimos de la risa, porque nunca lo había hecho tan bien”.



También comentó que primero subió el video en Instagram y se sorprendió por la respuesta del público. Luego, dio el paso hacia TikTok, donde se convirtió en un fenómeno.



“Nunca pensé que iba a tener este alcance tan grande, como que llegara a otros países”, terminó diciendo Álvarez al medio citado.

