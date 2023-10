'Que me dejen quieta': Marilyn Patiño rompe en llanto tras muerte del papá de sus hijos

La reconocida actriz Marilyn Patiño sorprendió a sus seguidores en las últimas horas con un desgarrador video en sus redes sociales. La popular modelo colombiana denunció la extraña muerte de su exesposo Héctor Fabian Bonilla Ulloa, padre de sus dos hijos.



Según dijo, el fallecimiento de Bonilla ocurrió en los últimos días. Y este martes, 24 de octubre, precisamente cumpliría 44 años.



"Te llevamos en el corazón hoy en tu cumpleaños. No hay palabras para describir el dolor", apuntó Patiño en una publicación en sus redes sociales.



'No me interesan en lo absoluto venganzas ni represalias'

Marilyn Patiño, actriz colombiana. Foto: Instagram de Marilyn Patiño

"Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa. Él estaba de viaje en la ciudad de Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su novia, con la que ya llevaba dos años. Ella fue la última persona que lo vio con vida, debe saber más del asunto...", dijo de entrada Patiño en un video compartido en sus redes sociales.



Luego, haciendo hincapié en que no piensa hablar en medios de comunicación al respecto, Patiño expresó: "Pido por favor que me respeten mi derecho a la privacidad, por mis hijos.. es un dolor muy grande porque mis hijos han quedado sin papá".



Patiño es madre de dos niños. El mayor, Valentín, nació en España en 2019, y Samuel, el menor, nació en febrero de 2020.



"No me interesan en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes", indicó.



La carrera de Marilyn Patiño

Marilyn Patiño ha defendido en varias ocasiones la realización de procedimientos y cirugías estéticas. Foto: Instagram: @marilynpatino1

La actriz caleña Marilyn Patiño ha sido parte de múltiples producciones colombianas y extranjeras, con papeles destacados por su talento actoral.



Es recordada por su participación en telenovelas como 'Juego Limpio', 'Sin senos sí hay paraíso', 'La hipocondríaca', 'Escobar: el patrón del mal' y 'Oye bonita', entre otras.



Recientemente dio a conocer su faceta como cantante, interpretando temas del género popular.

Marilyn Patiño cuenta detalles de su vida

Hace un año, la actriz Marilyn Patiño contó detalles de su vida en 'La entrevistería', formato de EL TIEMPO Casa Editorial.



Lo invitamos a revivir la conversación en el video.

