Marilyn Patiño dijo cómo conoció a su exesposo asesinado: 'No era el hombre millonario'

La actriz Marilyn Patiño, quien es reconocida por su participación en múltiples novelas como 'Sin senos sí hay paraíso', 'La hipocondríaca', 'Escobar: el patrón del mal' y 'Oye bonita', lamentó entre lágrimas la muerte en extrañas circunstancias de su exesposo Héctro Fabian Bonilla Ulloa, padre de sus dos hijos.

(En contexto: 'Que me dejen quieta': Marilyn Patiño rompe en llanto tras muerte del papá de sus hijos).

El hombre cumpliría 44 años este 24 de octubre. A partir de información conocida por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, fue asesinado en una masacre en Caloto, Cauca, reportada el 16 de octubre.

(Vea: Exclusivo: exesposo de la actriz Marilyn Patiño fue asesinado en una reciente masacre).

'Pasamos momentos donde a mí no me importaba si él tenía o no tenía dinero'

Facebook Twitter Linkedin

Héctor Fabián Bonilla y Marilyn Patiño. Foto: Archivo particular

La caleña se había sincerado en una charla en agosto de 2022 con La entrevistería de EL TIEMPO: había contado detalles de quien, para ese entonces, era su pareja.

"Este anillo es el primero de compromiso que me puso mi esposo. La verdad lo hizo con mucho esfuerzo, él estaba vendiendo joyas. Cuando lo conocí no era el hombre millonario, ni lo es tampoco", afirmó.

Según contó, el hombre se había separado y "le había dejado todo a la mujer", así que cuando al principio quiso corroborar que no tenía ningún vínculo con otra persona.

"Le pregunté: 'tú, en serio, ¿te separaste con papeles y todo?'", relató.

(Además: Lo que se sabe de la muerte del exesposo de conocida actriz Marilyn Patiño).

En sus primeras citas, recordó, era un "montador", pues le cambiaba hasta el nombre: "A mí me gustó eso, me encantó porque me daba pie para yo montársela también".

Facebook Twitter Linkedin

Marilyn Patiño junto a su exesposo Héctor Bonilla. Foto: @marilynpatino1

También destacó sus cualidades porque, según ella, "le dio el lugar que quería" al consentirla: "Pasamos momentos donde a mí no me importaba si él tenía o no tenía dinero porque... no tenía. Ya después trabajando se lograron a conseguir las cosas".

En septiembre de 2023, la también cantante aseguró que no pasaban por el mejor momento. "A esas relaciones largas, a veces, hay que darles un espacio", dijo a la periodista Eva Rey, sin afirmar que se habían separado.

'No voy a recibir extorsiones': Marilyn Patiño

La artista fue quien dio a conocer la muerte de su exmarido. Mediante un video y entre lágrimas, reveló que el caso era investigado por las autoridades competentes.

"Él estaba de viaje en la ciudad de Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su novia, con la que ya llevaba dos años. Ella fue la última persona que lo vio con vida, debe saber más del asunto", relató.

(Además: Marilyn Patiño: este era Héctor Bonilla, su exesposo asesinado).

Facebook Twitter Linkedin

Marilyn Patiño es una modelo y actriz caleña. Foto: Instagram

Desde Estados Unidos, aseguró que estaba atravesando un dolor muy grande. Además, precisó que no le interesaban "las venganzas ni represalias contra nadie".

"No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes", concluyó.

'Un cirujano me destrozó las tetas': Marilyn Patiño

También puede ver:

- ¿Quién era y a qué se dedicaba el exesposo de Marilyn Patiño asesinado en Cauca?

- Senadora denuncia cruel espectáculo de cerdos 'engrasados' en Boyacá; Alcaldía responde.

- El sentido adiós a Alejandra Villafañe: así la despidieron familiares y amigos en Cali.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS