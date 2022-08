La actriz caleña Marilyn Patiño, recordada por su participación en telenovelas como 'Juego Limpio', 'Sin senos sí hay paraíso', 'La hipocondríaca', 'Escobar: el patrón del mal' y 'Oye bonita', continúa vigente como artista y ha explotado su carrera como cantante y ahora como creadora de contenido en redes sociales.

Patiño comparte constantemente en su cuenta de Instagram contenido de humor, viajes, baile y su vida diaria. Además, ostenta allí de un gran físico, pues ha logrado conservar su figura con el paso de los años.



Luz Marilyn Patiño Zapata, de 40 años, es madre de dos niños. El mayor, Valentín, nació en España en 2019, y Samuel, el menor, nació en febrero de 2020 tras una cesárea.



A pesar de que la artista nunca ha ocultado sus cirugías estéticas, se ha visto enfrentada a fuertes consecuencias luego de someterse a una cirugía de implantes de senos hace varios años, como el no poder amamantar a sus hijos.



"Un cirujano me destrozó las tetas y digo destrozó porque pareciera que me hubieran prendido con agua caliente y yo apenas tenía 23 o 25 años", contó Patiño en el programa La Entrevistería de EL TIEMPO.



A pesar de esto, la artista contó que pudo sobreponerse y aceptar lo que le había sucedido para no sufrir: "Fueron años de tortura y de sufrimiento con eso. Fueron, porque después decidí aceptar la situación. Perdoné, me perdoné a mí misma, que era lo más importante, porque fui yo quien tomó la decisión de irme a meter con ese cirujano", detalló.

Luego de sufrir graves consecuencias por su cirugía de senos, la actriz decidió compartir su historia y aconsejar a más mujeres sobre la importancia de elegir correctamente al cirujano para sus procedimientos estéticos.



"No puedo decir 'de esta agua no beberé', pero lo que sí puedo decidir es en manos de quién o dónde me meto, y cuando lo hago tengo que estar muy segura. Le cogí miedo, la verdad", señaló al respecto.



Por último, Patiño contó que logró hacerse una reconstrucción de sus senos y que posteriormente se ha hecho otros procedimientos estéticos. Sin embargo, desde que es mamá le tiene miedo a las cirugías porque teme "morir y dejar a sus hijos solos".



"Ya estoy súper bien gracias a Dios, pero eso fueron siete meses o más de oración buscando un cirujano, pidiéndole a Dios de rodillas que me lo mostrara, y fue la primera vez que realmente vi éxito en la cirugía", finalizó.



