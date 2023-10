Marilyn Patiño les responde a quienes 'se burlan' tras asesinato del papá de sus hijos

La actriz Marilyn Patiño, quien hace seis días compartió en redes sociales que había fallecido su exesposo, Héctor Fabian Bonilla Ulloa, reapareció con un mensaje para las personas que, dice Patiño, se han burlado de ella luego de la fatídica noticia.

Conforme reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, Bonilla, ganadero y comerciante, fue una de las víctimas de una masacre en Caloto (Cauca), el pasado 16 de octubre.



Y aunque la popular actriz, reconocida por sus papeles en producciones como 'Oye bonita', 'Sin senos sí hay paraíso' y 'La Hipocondríaca', pidió que se le respetara su privacidad en medio del duro momento que atraviese junto a su familia, volvió a dejar un mensaje relacionado en sus redes sociales.



En esta oportunidad, los destinatarios, en palabras de la actriz, son "los que ahora se burlan" de ella "y de nuestra desgracia”.

'Siempre me he levantado en victoria': Marilyn Patiño

Marilyn Patiño, actriz colombiana. Foto: Instagram de Marilyn Patiño

Por medio de un video, en el que aparecía naturalmente afectada, Patiño les contó a sus seguidores la dura noticia.



"Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa. Él estaba de viaje en la ciudad de Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su novia, con la que ya llevaba dos años. Ella fue la última persona que lo vio con vida, debe saber más del asunto...", comentó la actriz.



Patiño, quien tuvo dos hijos con Bonilla (Valentín y Samuel), añadió entonces: "No me interesan en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes".



Y ahora, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación por lo ocurrido, Patiño 'se despachó' con un duro mensaje para quienes se "han burlado" de la situación.



"Solo tengo algo para decirles a los que ahora se burlan de mi y de nuestra 'desgracia' mi lucha siempre ha sido de rodillas ante Dios y siempre me he levantado en victoria con cada una de las pruebas que me han llegado", apuntó la actriz de entrada.



Luego, parafraseando el versículo de Efesios 6:12, añadió: "Mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo".



"No soy religiosa, soy creyente de la justicia y la verdad, doblo rodilla y me levanta mi padre en Victoria . Así que aquí públicamente pongo delante de ti señor a los burlones escondidos detrás de un perfil. Pasa con tu espada de fuego y haznos justicia divina. Lo declaró en el nombre de Jesús y no dejaré de doblar rodilla hasta que mis ojos vean la recompensa de los impíos. Sello estas palabras hoy en el nombre de yahwe (sic)", remarcó Patiño.



Al final, cerrando el mensaje que acompañó la imagen de un atardecer, la actriz escribió: "Cuida lo que sale de tu boca y de tu corazón. Vivimos en tiempos de justicia divina. Este mensaje solo lo entenderán los hijos de Dios".

