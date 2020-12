Actriz Marilyn Patiño se someterá a cirugía de reconstrucción de senos

Un mal procedimiento quirúrgico que le realizaron a Marilyn Patiño hace muchos años la ha obligado a someterse a varias cirugías de reconstrucción de senos. La próxima, y probablemente la última, será a principios del 2021.



La actriz colombiana confesó tener miedo a las cirugías desde que es madre.

La última cirugía de reconstrucción

Marilyn, reconocida por producciones como ‘La hipocondríaca’ y ‘Sin senos no hay paraiso’, contó en una entrevista con ‘Lo sé todo’, de ‘Canal 1’, que una mamoplastia (cirugía para modelar los senos, algunas veces por medio de implantes mamarios) fallida la obligó a hacerse cirugías de reconstrucción de senos cada cinco años.



“Estas cirugías se deben hacer paulatinamente y, a principios del próximo año, me voy a hacer la última”, dijo Patiño.

"Y ya pueda quedar con mis senos normales"

Aseguró que sus expectativas con el procedimiento son sencillas. Desea que sus senos tengan el mismo tamaño y estar saludable: “Solo quiero quedar normal”, dijo.



Una de las consecuencias que tuvo la cirugía de implantes de senos, realizada años atrás, en su vida cotidiana fue no poder amamantar a sus hijos normalmente: “El tema de la lactancia se tornó algo doloroso, pero eso es lo de menos. Lo peor era que no había buena cantidad o producción de leche debido a una obstrucción de las mamas”.

Miedo a morir en el quirófano

También confesó que desde que es madre le tiene miedo a las cirugías porque teme morir y dejar a sus hijos solos. Por eso, aclaró que la intervención quirúrgica venidera es necesaria para su salud.



“Esta cirugía la voy a hacer porque es algo absolutamente necesario. Tengo encapsulada una prótesis. Si no, realmente yo no me haría la operación”, manifestó.

"Mis hijos están muy chiquitos. Me da miedo que algo me pase o que de pronto me muera"

Apoyo a las cirugías

Aun así, en varias ocasiones, la actriz ha expresado su apoyo a las cirugías estéticas, resaltando que una mujer que se opera no es menos digna que una que no.



“Alguien me dijo un día: ‘Yo envejezco con dignidad y por eso no me hago nada’. Yo le dije: ‘Yo también y me hago de todo’”, escribió la actriz en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

"Cada quien que sea feliz como quiera"

Eso sí: recomendó que estos procedimientos siempre fueran de la mano del ejercicio y la buena alimentación. Además, explicó que es importante “ponerse en manos” de médicos titulados, que tengan el conocimiento necesario para realizar las cirugías y que tengan ética profesional.



