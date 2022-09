La cantante e influenciadora Marilyn Oquendo realizó una grave denuncia en sus redes sociales. En las últimas horas publicó un video rechazando la discriminación que sufrió en un lujoso hotel de Medellín.



Según lo que explicó en la grabación de Instagram, la creadora de contenido intentó ingresar al lugar cuando fue detenida por el personal de seguridad. Sin darle mayores razones, le manifestaron que no podía entrar.



La paisa fue conocida en redes sociales por su amistad con Luisa Fernanda W. Foto: Instagram: @marilynoquendomusic

“Fui víctima de un hecho súper humillante y al darme cuenta que no fui la única me vi en la obligación de exponerlo públicamente”, relató la mujer.



Oquendo contó que debía reunirse en este hotel con un grupo de empresarios. Cuando la mujer llegó, le expresaron que se reservaban el derecho de admisión. Aunque no sabe el motivo, la antioqueña cree que se debió a su forma de vestir.



“Sorprendida y de la manera más civilizada posible les expliqué los motivos por los cuales necesitaba ingresar, ya que me iba a reunir con unos empresarios de la industria musical y era de suma importancia para mí. Sin embargo seguí recibiendo la negativa en reiteradas ocasiones y de una forma grosera y discriminatoria”, señaló.



Tras el hecho, Oquendo se propuso revisar algunos de los comentarios del hotel. En Internet encontró malas referencias de otras mujeres que experimentaron lo mismo. La mayoría indicaron que nos las dejaron ingresar por su vestuario.



Junto a Marilyn se encontraba la actriz colombiana Aura Cristina Geithner, que se dirigía a la misma reunión que ella. De acuerdo con lo que manifestó, a ninguna de las dos famosas les permitieron el ingreso.

La respuesta del hotel



La cantante expresó en sus redes sociales que se sintió humillada tras las acciones de los empleados del lugar. Por esa razón, quiso utilizar su cuenta de Instagram, con más de 700 mil seguidores, para hacer un llamado al hotel. Incluso, le exigió disculpas públicas al sitio por lo ocurrido.



“Quiero pedir una excusa pública de ese lugar hacia mí y hacia todas las mujeres que han sido discriminadas… Lo más triste de esa situación es que la persona que me discriminó a la entrada era una mujer. Si ustedes tienen políticas de derecho de admisión deben seguir los lineamientos estandarizados que son tener un letrero en la entrada. Además, instruir a sus empleados para que traten bien a las personas”, afirmó Oquendo.



Añadió que debido a su molestia de los últimos días le envió una carta al hotel pidiendo explicaciones por lo ocurrido. Marilyn agregó los testimonios de otras mujeres y pidió que le señalaran las razones para no permitirle el ingreso.



“Yo les envié una carta al hotel y recibí una respuesta. Incluso me llamaron a pedirme disculpas, me invitaban al hotel. La verdad, esta es la hora y no he recibido las razones por las que no me dejaron ingresar, como a muchas de las mujeres que han rechazado en este hotel”, reveló.



Tras la respuesta del hotel, Oquendo les contestó que no quería una cena privada o una estadía gratis. Lo que ella está buscando es que se disculpen públicamente con todas las mujeres discriminadas y mejoren su servicio con los clientes.

