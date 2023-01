El cantante Marilyn Manson llegó a un acuerdo con Esmé Bianco tras la demanda por agresión sexual que la actriz le interpuso en 2021.



(Le sugerimos: ‘El Juego del Calamar’: desmienten que hubiera heridos durante filmación).



El abogado de Bianco manifestó que ella quiso llegar a un consenso con el músico para “seguir adelante con su vida y carrera”. Por ahora, no se conoce a qué términos llegaron.

La estrella de 'Game of Thrones' ha hablado sobre estas acusaciones múltiples veces. Describe sentirse “como una prisionera” en el periodo donde sufrió el abuso de Manson, específicamente entre 2009 y 2011.

Explicó, además, que Manson tuvo gran control sobre ella porque su visa fue concedida bajo el compromiso de que trabajaría en los proyectos cinematográficos del músico.

Bianco resaltó que, de esta manera, el cantante la amenazaba con "retirarle el apoyo si lo desagradaba".



(Lea también: Final feliz: encontraron perros del hombre que rompió en llanto en aeropuerto).

(Además: Viajó desde Argentina a conocer a su ídolo de la NBA: se llevó una gran sorpresa).



Otro de los episodios dramáticos para la actriz fue cuando Manson "le dio cocaína, la ató con cables y la agredió fisicamente cuando sostenían relaciones sexuales".



Incluso, Bianco confiesa haber sufrido durante la grabación de 'I Want To Kill You Like They Do In The Movies', uno de los sencillos de Manson.



Por eso, decidió denunciar al cantante por agresión sexual, abuso físico y trata de personas. Sin embargo, ya el acuerdo de conciliación quedó en pie entre ambos.



TENDENCIAS EL TIEMPO