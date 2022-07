¿Sabía que Marylin Manson y Johnny Depp participaron en la misma serie, '21 Jump Street', y que son amigos desde hace poco más de 30 años? Ahora, no es lo único que tienen en común, ya que ambos han sido señalados por sus exparejas de abuso y violencia doméstica.

El caso de Depp fue mundialmente conocido por la gran cobertura mediática que tuvo, dando como resultado lo que todos ya sabemos: su exesposa, Amber Heard terminó derrotada en los juzgados y ahora está obligada a pagar 15 millones de dólares a su exesposo por difamación.

Basado en la victoria de su amigo, Manson quiere seguir sus mismos pasos y ha decidido emprender acciones legales en contra de Evan Rachel Wood, su exprometida, quien lo señaló ante la ley de presuntos abusos a lo largo de los tres años que duraron juntos como pareja.

Son al menos 15 mujeres quienes aseguran que el cantante abusó de ellas. Foto: SUZANNE CORDEIRO. AFP

Las acusaciones de Manson a Rachel Wood

De acuerdo con varios portales estadounidenses, el intérprete de 'Personal Jesus' y 'Sweet dreams' demandó a la actriz por difamación, acusándola de conspirar en su contra y dañar su imagen.



Según él, ella se acercó a "varias de sus exparejas sexuales para convencerlas de que fueron abusadas por él", ya que son al menos 15 mujeres quienes aseguran que el cantante abusó de ellas.

Incluso, involucró a la actual pareja de Wood, Illma Gore, responsabilizándola de falsificar una carta del FBI para hacerse pasar como testigo de una investigación criminal que lo involucraba y que posteriormente habría hecho llegar a varios medios de comunicación.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson, cuando estaban juntos como pareja. Foto: Scott Wintrow. AFP

Según el músico, esta no es la primera vez que la actriz falsifica documentos para convencer a las autoridades y a la opinión pública. En 2014, tras divorciarse del actor Jamie Bell, supuestamente, habría presentado documento apócrifo, supuestamente firmado por una agente del ‘Departamento Federal de Crímenes Violentos’.

En este papeleo se confirmaba que la actriz estaba siendo víctima de amenazas de muerte, motivo suficiente para que el hijo que ambos tuvieron no se mudara a Los Ángeles como Bell lo solicitó.



Hasta el momento la protagonista de 'Across the universe' no ha hablado al respecto y tampoco se sabe si esta situación llegará a juicio, como sucedió con el caso de Depp.

*Con información de El Universal (México - GDA)