En medio del inmenso mar de títulos de la popular plataforma de streaming ‘Netflix’ se encuentra una joya para los amantes de la limpieza: ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’. Este icónico programa causó furor en quienes buscaban ordenar sus hogares de manera práctica, divertida y guiados por un profesional.

Su popularidad ha sido tal, que incluso ha escrito libros en los que explica por qué la felicidad está precedida por el orden, las ventajas de mantener un espacio limpio y cómo su vida podría llegar a cambiar con rutinas que permitan no solo organizar su vivienda, sino también su mente.



La mujer de 38 años también era reconocida por seguir personalmente todo lo que decía, pues muchas veces se basaba en sus experiencias personales para poder encaminar sus enseñanzas.

Sin embargo, esto cambió en los últimos años debido a que se ha dedicado a mantener un hogar que al parecer sigue en crecimiento.



Cabe resaltar que Kondo está casada con Takumi Kawahara, con quien tiene dos hijas pequeñas, Satsuki y Miko, y un hijo, cuyo nombre se desconoce.



Ahora bien, de acuerdo con el medio de comunicación estadounidense ‘The Washington Post’, las dificultades se dieron principalmente por la falta de tiempo de parte de Kondo pues, desde que nació su tercer hijo en el 2021, ha estado “agotada”.

"Era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento", comentó en un seminario web, según el medio.



No obstante, el reto de poder cuidar a sus hijos de manera constante y acompañarlos en su crecimiento hizo que la “gurú del orden” tuviese que cambiar radicalmente su estilo de vida. Aun así, esto no significa que sea algo negativo. De hecho, Kondo declaró que aquellos nuevos vientos de cambio han sido una experiencia interesante.



"Me he dado por vencida con eso, en el buen sentido para mí. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es pasar tiempo con mis hijos en casa", concluyó.

El método KonMari

De acuerdo con la serie de Netflix, Marie Kondo tiene su propio método para ordenar el cual está basado en el minimalismo. En otras palabras, entre más fácil y poco ostentoso sea, mucho mejor.

Para Marie Kondo, la clave del orden y la limpieza es descartar y quedarse solo con las cosas que nos dan felicidad. Foto: iStock

Con métodos para guardar los artículos del hogar de forma orgánica y elegante, la japonesa suele dar recomendaciones para que pueda tomar control de los espacios en los que habita, así como de su mente y vida personal.



Para describirlos todos se necesitan precisamente una serie completa y varios libros; pero aun así hay seis consejos puntuales que sientan las bases de este gran método. ¿Quiere saber cuales son? Le explicamos uno por uno de acuerdo con la página oficial del método.

Comprométase a ordenar

Solo verá resultados si tiene voluntad de hacer un cambio en su vida, sin procrastinar y sin distracciones.

Imagine su vida ideal

Si al pensar en un futuro hipotético su casa está limpia y ordenada, convierta ese sueño en realidad. Proyecte sus sueños y conviértalos en metas.

Descarte antes de ordenar

Antes de hacer una limpieza profunda y organizar sus cosas, debe desechar todo aquello que no utilice.

Ordene por categorías

De acuerdo con la experta, es mucho más fácil asignarle una categoría a un grupo de elementos que organizarlos por características banales como los colores. Es preferible optar por la funcionalidad.

Siga el orden correcto

Según el método Konmari, debe organizar sus cosas en el siguiente orden: primero la ropa, luego los libros, papeles, y objetos varios, para al final dejar todas aquellas piezas que tengan un valor sentimental de por medio.

Pregúntese qué le genera alegría

“Solo usted puede saber qué tipo de entorno le hace feliz”. Al final, muchos objetos que están en casa no suelen hacer feliz a la persona en cuestión. Es por ello que, según la página oficial del método, “a través del proceso de seleccionar solo aquellas cosas que inspiran alegría, puede identificar con precisión lo que ama y lo que necesita”.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Redacción Tendencias