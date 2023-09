El 14 de septiembre, Amy Winehouse habría cumplido 40 años, pero su camino fue truncado el 23 de julio de 2011 debido a un paro cardiorrespiratorio provocado por una intoxicación alcohólica.



Tenía apenas 27 años, pero su vida estaba marcada por excesos, adicciones y depresión. Desde su fallecimiento, muchos han señalado a Blake Fielder-Civil, su esposo en ese momento, como el responsable de su trágico final.

En una entrevista concedida al programa inglés 'Good Morning Britain', Fielder-Civil, de 41 años, compartió sus pensamientos sobre Amy en lo que habría sido su cumpleaños. "Pensé en ella esta mañana y le dije feliz cumpleaños. Siempre, siempre la extrañaré. Ella era mi mejor amiga", afirmó. También abordó la constante acusación de ser el culpable de la adicción de la cantante y su muerte.



"Esa es una de las razones por las que quería hablar hoy. Y eso está bien. No puedo cambiar lo que otras personas sienten al respecto, pero personalmente necesitaba dejar de cargar esa cruz. Yo mismo he cargado con eso durante más de diez años. Para ser honesto, siento que soy la única persona dentro de esta historia que alguna vez se ha responsabilizado, que alguna vez ha tratado de decir: 'Sí, cometí algunos errores enormes'", se sinceró.



Cuando se le pidió que explicara esos errores, el exesposo de la intérprete de 'Valerie' admitió su propia lucha contra las adicciones en ese momento. "Yo era un drogadicto de veintitantos años. No tenía la menor idea de cómo limpiarme y mucho menos sabía cómo ayudar a alguien más que, además, era un gran engranaje de la maquinaria de un sello discográfico. Había intereses creados en que Amy siguiera actuando", explicó.



Amy Winehouse falleció a los 27 años. Foto: Archivo particular

Ben Shephard, el presentador, señaló la fragilidad de Winehouse, a lo que Fielder-Civil asintió. "Sí, lo era. Creo que la fragilidad es con lo que la gente se conecta en los álbumes y en la composición", respondió.



En una entrevista anterior en 2018, la expareja de la artista había desafiado la narrativa sobre su consumo de estupefacientes.



"Lo de las drogas es algo que se me atribuye desde hace años. El hecho es que Amy y yo solo consumimos drogas juntos tal vez seis meses de nuestro matrimonio. Eso fue todo. Y antes de eso, Amy no consumía drogas. Ella fumaba cannabis y yo consumí heroína tal vez cuatro o cinco veces", afirmó en ese momento.



También reconoció su culpa al no intervenir en su adicción. "La gente no se da cuenta de que Amy no hizo nada que Amy no quisiera hacer. Siempre llevaré una carga de culpa porque debí haber actuado", sentenció en esa ocasión.



Según informó 'The Sun', Fielder-Civil admitió que cambiaría "casi todo" si pudiera volver atrás en el tiempo con Amy. Además, reveló que no ha mantenido contacto con la familia de la recordada cantante porque no se siente bienvenido.

La relación de Amy Winehouse con Blake Fielder-Civil comenzó en 2005 cuando se conocieron en un pub londinense. A pesar de algunas rupturas temporales debido a supuestas infidelidades, en 2007 oficializaron su relación casándose en Miami. Sin embargo, el romance estuvo marcado por la persecución de la prensa y las adicciones de ambos. En 2009, se divorciaron.



Cuando la relación llegó a su fin, Blake argumentó que una de las causas de la ruptura fue la infidelidad. Esta dependencia se agravó aún más con la muerte de Winehouse.



La madre de Blake declaró en ese momento que su hijo "iba a matarse si ella no estaba más". "Va a volver a lastimarse", manifestaba Georgette respecto de la salud del asistente de producción, quien estaba preso cuando la cantante murió. En agosto de 2012, Fielder-Civil tuvo una recaída y debió ser conectado a un respirador artificial.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación de Argentina, y contó con la revisión de la periodista y un editor.