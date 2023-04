El pasado 9 de abril, el mundo de la música quedo conmocionado con la noticia de la muerte de Julián Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia. Estos días no han sido nada fáciles para su progenitora, sin embargo, afirmó que Julián se le apareció mientras rezaba y le brindó unas palabras tranquilizantes.

El pasado lunes, Maribel Guardia, de 63 años de edad, sorprendió a sus seguidores y al público en general al retomar sus actividades laborales a los 8 días de la muerte de su hijo.



En el Talk Show ‘¡Esto ya es personal!’, que se transmite por Unicable, la mujer dio a conocer un momento muy especial que vivió, pues mientras rezaba vio a Julián.



“Yo vi a Julián ayer, cuando rezaba, llegó a mí, lleno de luz y me abrazó”, contó, además, reveló que esta experiencia la reconfortó por su partida. “Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya los veremos algún día”, fueron las palabras que le dijo su hijo en su aparición celestial.

Maribel Guardia demandará a la funeraria que trató el cuerpo de su hijo

Hace unos días, se dio conocer que los restos de Figueroa fueron cremados en la funeraria J. García López. La actriz, aparentemente, va a demandar el lugar por “daño moral”, pues el personal del tanatorio habría grabado y fotografiado el cuerpo del cantante con fines económicos, según el diario mexicano ‘El Universal’.



Varios medios, aseguran que en el caso de que procedieran con la demanda, la responsabilidad recaería no solo en el empleado que tomó y grabó las imágenes, sino en la funeraria. Sin embargo, hasta el momento ni la madre de Figueroa o la funeraria se han pronunciado al respecto.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

