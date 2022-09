'Showmatch' es un programa de entretenimiento y humor argentino transmitido desde el año 2005. Uno de los participantes más reconocidos durante las temporadas de 2007 y 2011 fue Mariano De La Canal, conocido como 'el fan de Wanda'.

El actor reveló, en entrevista con el medio especializado en entretenimiento 'Teleshow', que la razón principal por la que abandonó el veganismo fue porque lo mordió un perro.

(Puede leer: Nirvana le gana la demanda al niño de su portada de Nevermind).

Según narró, sintió que no era justo seguir velando por lo derechos de los animales: "Me enojé y pensé: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano".

Entonces, me fui a comer una hamburguesa FACEBOOK

TWITTER

Atónita, la entrevistadora le preguntó si de verdad dejó de ser vegano por la mordida de un perro, a lo que él respondió afirmativamente.

"Sí. Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso; pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde'. Entonces, me fui a comer una hamburguesa. Y ahí estoy engordando de nuevo", fueron sus palabras en la charla.

(Le puede interesar: Personas que consumen más ultraprocesados tienen más problemas de salud mental).

¿Plagió la historia?

Las redes sociales se llenaron de burlas hacia los comentarios del famoso, pero fueron muchos los internautas que encontraron demasiados parecidos entre su historia y la de la tiktoker española Verónica López Rossell, cuyo caso había sido citado por el sitio web 'El Mundo Today' en mayo de 2019.

¡Es verdad! ¡Yo no miento! FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, el joven respondió ante el medio citado anteriormente que reitera la veracidad de la anécdota: “Nadie se copia de nada. Quizás fue el mismo perro -aseguró en modo de broma- No vi video de la tiktoker, pero es un poquito de humor, nada de tragedia”.

(Le recomendamos leer: Suegros de Gerard Piqué están 'encantados' por su romance con Clara Chía Martí).

Además, también publicó un video que presentó como "prueba" de que sí fue mordido por un perro. El clip fue tomado del concurso 'Bailando por un sueño', del canal argentino 'El 13 TV'.

Más noticias de Tendencias

- Mike Bahía dice que no mostrará el rostro de su hijo Kai en redes sociales

- Avión casi no despega por hombre que envió fotos de desnudos a pasajeros

- La discusión entre el presidente Gustavo Petro y Federico Gutiérrez por Pinochet

- Yudy Pineda, la monja que se salió del convento para volverse modelo webcam

- Capturan joven que se 'autosecuestró' para robarle 50.000 euros a su mamá

Tendencias EL TIEMPO