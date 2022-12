Marianela González es una de las actrices más queridas por los colombianos y es reconocida por su participación en proyectos como ‘La ley del corazón’ y ‘Mi gorda bella’. La venezolana reveló que mientras grababa una novela en su país de origen fue acosada por un compañero.

‘Nela’ fue invitada a una entrevista en el programa de YouTube, ‘Cómo vivir en pareja y no morir en el intento’, el cual es conducido por los actores y esposos, Juliet Lima y Arturo de Los Ríos. En este espacio la actriz tuvo la oportunidad de recordar sus comienzos en la actuación y los proyectos en los que ha participado.



Mientras, recordaba su paso por el Canal RCTV, el cual fue clausurado por el gobierno de Hugo Chávez en 2006, confesó que mientras hacia una de las últimas telenovelas que se grabaron en el canal fue acosada por un compañero.



Esta situación ocurrió mientras hacía la novela ‘Por todo lo alto’, la cual protagonizó junto al actor Winston Vallenilla. Aunque, la actriz no revela el nombre de la persona, muchos internautas han relacionado a Vallenilla con la historia.



“Él sí me mandó a echar de RCTV. Me odiaba porque no me pudo comer, y el tipo no pudo con eso y su rabia no fue normal”, empezó contando.

Asimismo, contó que en ese momento su compañero tenía novia y de igual forma la molestaba.



“Teníamos escenas de besos, y después de que nos besábamos yo me iba histérica. Me montaba en el carro y me mandaba mensajes que decían: ‘Qué ricos esos besos, quiero más. ¿Sí o no?’. Yo le respondía: ‘Pregúntale a tu novia’”, reveló.



Incluso, confesó que fue tanto el acoso que tuvo que buscar ayuda profesional para superar esta situación.



“Era muy acosador, siempre me miraba y los demás me decían que no me quedara a solas con él. Tuve que ir a terapia, porque siempre salía del estudio al camerino a llorar”, comentó.



Por último, aseguró que su compañero era poco profesional y que esta historia ya está superada y ahora solo es un amargo recuerdo.

