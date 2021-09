'Sé que estás ahí': Mariana Pajón escribe conmovedora carta a su abuelita

La bicicrosista colombiana, Mariana Pajón escribió una emotiva carta que conmovió a la mayoría de sus seguidores. El mensaje iba dirigido para su abuelita, quien al parecer tiene problemas de memoria.



La deportista le dedicó unas palabras a su 'Tita Rosita', como la llamada, que ha dejado de reconocerla con el paso de los años. "Sé que estás ahí, estoy segura que aunque por tus años y tantas cosas vividas y superadas ya poco me reconozcas y más por mi ausencia este año al estar luchando por otro gran sueño", inicia la carta que publicó en Instagram acompañada de una foto junto a su abuela.



En el mensaje, Pajón también menciona que a su abuela a veces se le olvida que ella es bicicrosista y que viaja a diferentes partes del mundo a competir. La última vez, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó una medalla de plata.



"Yo sé que aunque no recuerdes mucho que tu nieta monta en bici alrededor del mundo, yo te prometí traerte otra medalla para colgártela a ti, para que la tocaras y sintieras en tus manos nuevamente y al ver tu# sonrisa y como me miraste, estoy segura que tu corazón está orgulloso y que yo soy la nieta más feliz al verte reír", escribió.



En la fotografía se ve a su abuela sostener y lucir la medalla plateada que Pajón ganó en Tokio. La bicicrosista a su vez reconoció que 'Rosita' le ha enseñado y dejado importantes lecciones para la vida que le han permitido conseguir sus más importantes logros.

"Todo esto tú me lo haz enseñado, a levantarme, a luchar para salir adelante cuando hayamos perdido todo, a no abandonar los sueños por mas pisoteados que estemos y a siempre seguir creyendo aún cuando pensamos que la vida nos ha quitado todo como te pasó a ti", dijo Pajón.



Esta no es la primera vez que la deportista colombiana deja ver su lado más humano. A través de su fundación, ayudará con una 'vaca' a la boxeadora Ingrit Valencia quien tuvo problemas para comprar una casa.



Recientemente, se supo que a Valencia le dieron un 'ultimatum' para desocupar el predio adquirido dado que, supuestamente, pertenece a otra persona.



Algo muy parecido hizo con el boxeador Yuberjen Martínez a quien le dio una medalla simbólica, después de no haber obtenido el premio mayor en los Olímpicos de Tokio, y una suma de dinero que el deportista no se esperaba.

