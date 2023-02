A través de un video publicado en sus cuenta de Instagram, la extenista, Mariana Mesa reveló a sus seguidores que había sido diagnosticada con cáncer de seno. En medio de lágrimas y con un mensaje de esperanza dio su testimonio.

La exparticipante de MasterChef comenzó explicando a sus seguidores su ausencia en las redes sociales: "Algunas personas me han escrito, por estos días, preguntándome por qué no he vuelto a subir contenido y por qué estoy tan alejada de las redes", inició su relato.



"Yo quería contarles que hace unos días recibí una noticia, un poco impactante, de un diagnóstico de cáncer de seno el cual recibo con todo el amo del mundo, con toda la humildad, con todo el deseo de salir adelante y dispuesta a recibir a este ‘maestro’ que llega a mi vida.”, continuó.



Mientras le contaba a sus seguidores sobre su diagnóstico, la voz de Mariana se comenzó a entrecortar y no pudo evitar derramar algunas lágrimas: "Me abro completamente, para aceptar todo el aprendizaje que tengo que tener, que tengo que recibir, para poder sanarme y para dejarlo ir...Quería compartir esto con ustedes", puntualizó.



Finalmente, agradeció a sus seguidores por tenerla en sus oraciones y preocuparse por su estado de salud, "voy a salir de esto con la frente arriba y el puño arriba".



La exdeportista recalca en la descripción de su video que este diagnóstico no es un momento te oscuridad en si vida “por el contrario, estoy empezando a ver la luz por primera vez en mi vida. Solo he recibido bendiciones y señales de que todo está bien y todo estará bien”.

