Mariana Gómez contó momento difícil en rodaje de 'La reina del flow 2'

Mariana Gómez, quien interpreta a 'Irma' en 'La Reina del Flow', habló, en entrevista con La Red, sobre el difícil momento que vivió mientras grababa la segunda temporada de la producción de Caracol Televisión.



La actriz contó que no pudo acompañar a su mamá en una intervención neurológica, por estar en el rodaje de la serie.

Mariana Gómez aclaró que por esos días las grabaciones de 'La Reina del Flow' eran en Bogotá y su mamá estaba en Medellín.



Frente a esta situación, la actriz se cuestionó sobre qué tanto hay que sacrificar para cumplir los sueños.



“Esos momentos son difíciles, son duros. No poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía, no poder darle un abrazo antes de que entrara a cirugía… Claramente uno siempre tiene la fe de que todo va a salir bien, pero a veces las cosas no salen como uno espera y existe como esa angustia de no poder haberla abrazado y acompañado por el trabajo", contó la actriz.



Esta talentosa actriz ha participado en concursos musicales como 'La Voz Colombia'. y también en producciones televisivas como ‘MasterChef Celebrity Colombia’, y 'Loquito por ti'.



