Las experiencias que vivió la hija de Natalia París y que la asustaron

Cada vez es más frecuente en redes sociales que los influenciadores implementen la dinámica de preguntas, en las que sus seguidores formulan todo tipo de interrogantes para que sean contestadas.



Eso mismo hizo Mariana Correa, hija de la reconocida modelo antioqueña Natalia París. La joven de 20 años contestó a uno de sus seguidores la pregunta de si la habían asustado o había sentido una presencia extraña en alguna situación.



La respuesta fue positiva y seguidamente compartió con sus seguidores dos experiencias, que según ella, fueron paranormales y que vivió en compañía de su novio Santiago Cardona.



“Hace poco estaba con mi novio y llega y me dice: - ¿Amor por qué le pusiste seguro a la puerta? - y yo dije: - ¿cómo así?, yo no le he puesto seguro a la puerta. Y se había puesto mágicamente”, afirmó.



Además, comentó otra escena que vivió una noche con los zapatos de su novio. Según el relato, tras llegar agotada los tiró en su habitación y se acostó a dormir; sin embargo: “Cuando al otro día nos levantamos por la mañana, estaban puestos uno encima del otro como si alguien los hubiera arreglado así... y no habíamos sido ninguno de los dos. Nos asustamos horrible”, comentó Mariana.

