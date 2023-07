Diomedes Díaz es un cantante colombiano recordado por su influencia y aportaciones en el género vallenato. Dentro de su lista de éxitos, ‘La plata’, ‘Tú eres la reina’, y ‘Así me hizo Dios’, fueron tan solo algunas de las canciones que lo catapultaron a la fama y el reconocimiento nacional.

El 'Cacique de la junta' falleció el 22 de diciembre de 2013, en su casa en Valledupar, por un paro cardiorrespiratorio. Desde ese momento, su legado y trayectoria ha sido homenajeado por varios artistas, quienes cantan sus sencillos y mantienen viva su memoria.



Se sabe que algunos de sus hijos heredaron el talento musical del intérprete de 'Sueños y vivencias' y han triunfado en la industria. Martín Elías, Elder Dayan y Rafael Santos decidieron seguir los pasos de su padre.

Marialex Díaz se lanzó como compositora y recibió críticas

Marialex Díaz, la hija mayor del 'Cacique', decidió sacar una canción de su autoría para rendir homenaje a su padre y familiares que ya no están.



En redes sociales, compartió un video en el que interpretó su balada. "Dedicada a mis cuatro muertos", escribió en la publicación la mujer.

"Diomedes se murió y no hubiera aguantado la muerte de Martín, Martín se murió y no conoció a las hijas de Moisés (...). Estas son las penas que a diario nos toca vivir", se escuchó en la grabación.

Sin embargo, en vez de ser felicitada, la canción no tuvo una buena acogida por parte de los fanáticos, quienes criticaron y se burlaron de su interpretación.

"Excelente canción, ojalá sea la última", "menos mal el 'cacique' ya no escucha esto", "esta mujer no tiene respeto por el vallenato y el público de su papá" y "No pareces hija de Diomedes", fueron algunos comentarios por parte de los Internautas.

Pese a las críticas, la mujer aclaró en la descripción que no es cantante y que solo compone. Además, que la canción fue para rendir homenaje a sus queridos y celebrar el Día del Padre.

Varios seguidores salieron en su defensa y también apoyaron la melodía. "Esta mujer es como su familia", "buena letra", "respeto y admiración", "la verdad, la composición no esta mal" y "la letra es bien bonita", fueron los mensajes de algunos seguidores.

El día en que murió Diomedes Díaz

