María Paz Gaviria celebra 15 años de ArtBo en ¡HOLA! COLOMBIA

Se acercan los cuatro días más refrescantes para ver, sorprenderse, conversar y comprar arte en Bogotá, y María Paz Gaviria no cabe de la dicha.

Ya pasaron 5 meses desde que ella y su equipo se sentaron en las instalaciones de El Tiempo Casa Editorial para contarnos las novedades y la felicidad que sentían por el número que marcaría este año la Feria Internacional de Arte de Bogotá, el 15, para el que estrena un logo conmemorativo y su color hace referencia a la tonalidad característica de las quinceañeras.



“Trabajamos incansablemente todo el año. Creo que ni aún acaba la Feria, y ya estamos pensando en cómo hacer que la siguiente edición sea mejor”, comenta sobre la planeación de uno de los grandes momentos sociales en Colombia. “Trabajamos para fortalecer toda la cadena de valor del arte y dialogamos con todos los públicos”.



Este año la sección Referentes, curada por Krist Gruijthuijsen, director del KW Institute, en Alemania, tiene una particularidad. “La propuesta se concentrará exclusivamente en Colombia y su tejido artístico.



La sección explorará las redes informales y relaciones que se tejen entre los artistas y su diálogo con autores, músicos, investigadores y otros productores creativos, tomando como punto de partida la obra de un grupo multigeneracional de artistas: Beatriz González, Óscar Muñoz, Nicolás Paris y Beatriz González”, explica Gaviria.



Desde este año, además de estar a la cabeza de ARTBO, veremos su sello como gerente de plataformas culturales y creativas de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

“Es un reto que me apasiona. La CCB confió en mí para estar a la cabeza de sus plataformas comerciales y culturales y por ello trabajaré en la realización de otros eventos como el Bogotá Fashion Week, el Bogotá Audiovisual Market, el Bogotá Music Market y una nueva plataforma de gastronomía que se tomará la ciudad en noviembre, Bogotá Madrid Fusión.



Su amor y pasión por el arte ha sido desde siempre, es famosa una historia de Gaviria que a los 8 años, cuando habitaba el Palacio de Nariño, organizó una exposición curada por la crítica Ana María Escallón.



“Desde muy chiquita me interesé por el arte. Siempre digo en chiste que en esa época era artista y luego de graduarme de la universidad me pasé al lado de la gestión”, explica sobre si recuerda el momento en que decidió dedicarse al arte.

Texto: Kathy García

Foto: Abel Cárdenas

Realización: Paula Sanmiguel

¡HOLA! COLOMBIA