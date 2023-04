En una entrevista reciente, la actriz María Margarita Giraldo, recordada por su papel en 'Pasión de Gavilanes', habló abiertamente sobre su experiencia con las drogas y cómo superó su adicción gracias a una promesa que le hizo a Dios.

Giraldo Gutiérrez es una actriz colombiana, conocida por su trabajo en la televisión y el cine. También ha trabajado en teatro y ha recibido reconocimiento por su talento y dedicación a su carrera.



En una reciente entrevista con el programa 'Lo sé todo Colombia', habló abiertamente sobre los problemas que enfrentó en el pasado debido a su adicción a las drogas. Giraldo admitió que fue una "drogadicta" que consumió no solo cigarrillos, sino también otras sustancias, y que esto afectó su vida personal y laboral.



(Siga leyendo: Sara Corrales y su aterrador maquillaje; causó revuelo en redes sociales).



En particular, la actriz contó cómo los apagones del 1992 afectaron la industria del entretenimiento en Colombia, lo que resultó en la cancelación de varias producciones y, por lo tanto, en la falta de apoyo financiero para ella.

Sin embargo, los problemas económicos no fueron lo único que Giraldo tuvo que enfrentar en ese momento. También descubrió que tenía una displasia de cadera congénita que requería una costosa cirugía de reemplazo de cadera. La actriz dijo que, en medio de esta difícil situación, escuchó la voz de Dios que le pidió que dejara de fumar y prometió sanarla.



Su madre, la recordada actriz Teresa Gutiérrez, le insistió para que se operara de inmediato. "Me dijo estoy harta de verla así, espere y hablo con sus hermanos y hacemos una vaca, compramos esa prótesis como sea y se opera", cuenta con una sonrisa en el rostro.



Ella decidió confiar en la promesa divina y dejar las drogas, incluido el cigarrillo, lo que resultó en una mejora significativa de su salud.



(Le puede interesar: Margarita Rosa de Francisco: 'Me cansé de ponerme botox y relleno').



Giraldo también compartió que su cadera reemplazada ha resistido el tiempo, ya que lleva 30 años con ella, a pesar de que le dijeron que solo duraría 20 años. La actriz atribuye esta longevidad a los "regalos perfectos de Dios".



La entrevista fue emotiva para la actriz, quien dijo que su recuperación de las drogas y su fe han sido la base de su vida desde entonces.



"Cada vez que cuento esto me conmueve mucho porque fue el primer milagro de muchos que he visto", afirmó.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La trágica historia de actriz de ‘Tu Voz Estéreo’ que murió en cirugía estética.

Natalia Durán reveló detalles de su explantación mamaria: 'Me dio cáncer'.

Manager de Lina Tejeiro reveló cómo es trabajar con la famosa actriz.