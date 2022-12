El 2022 estuvo marcado por la ruptura de parejas de la farándula colombiana, como fue el matrimonio entre el comediante Alejandro Riaño y la arquitecta María Manotas. Según han explicado en redes, las diferencias afloraron en cierto punto y los llevaron a pensar si realmente querían continuar como una familia luego de más de seis años de vínculo.

“Del amor que nos tenemos están nuestros tres hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar. Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos”, comentó Manotas a sus más de 500 mil seguidores de Instagram para anunciar la separación el pasado mes de marzo.

Aunque el momento para ambos fue difícil, parece que están en una senda de recuperación en la cual han encontrado otras personas para compartir sus vidas. Tanto Riaño como Manotas han sido vistos con las que serían sus nuevas parejas.



De hecho, el comediante que le da vida a ‘Juanpis González’ se mostró contento porque su exesposa se encuentre en una relación sentimental.

(Siga leyendo: ‘Encuentren las diferencias’: Yina Calderón es comparada con el Grinch).

“Me acuerdo el día que me enteré de que estaba saliendo con alguien. Otra persona fácilmente podría decir: ‘Juep... está ya saliendo. (...) Nada, le escribí un mensaje super lindo como: ‘Espero que te consientan, te mereces lo mejor, espero que sea una gran persona y que te cuiden’”, reveló en una entrevista con el influenciador ‘El Gatales’.



De acuerdo con él, Manotas también se alegró porque estuviera saliendo con alguien más: “Me dijo: ‘Ojalá estén muy felices, que te traten muy bien; no la embarres’. Todo super bonito”.

Facebook Twitter Linkedin

La pareja confirmó la separación el pasado marzo. Foto: Instagram: @alejandroria

¿Gastándose la plata de su ex?

Pese a que dicen ser buenos amigos y siguen al tanto de sus tres hijos -una niña y unos gemelos-, usuarios de redes sociales han especulado sobre la ruptura y hasta han criticado a Manotas por su nueva vida. Por ejemplo, un internauta en TikTok aseguró que ella se estaba “gastando la plata de su ex”.



Como respuesta, la celebridad hizo un video en tono sarcástico: “¿Y qué se supone que debe hacer uno? ¿Quedarse en la cama llorando? ¿Arroparse con los billetes? Ya sé: decirle al ex que vuelva con uno y así le devuelvo la plata. De pronto, así regresa. ¿Qué crees que debería haber hecho?”.

(Le recomendamos: ¿Cómo se enteró Carolina Cruz del diagnóstico su hijo Salvador?).

Hay que pensar en los hijos porque se tuvieron en el matrimonio FACEBOOK

TWITTER

Siguiendo con la mofa, la también emprendedora dijo que tenía “una suma millonaria” aún para hacer más planes, como viajar, comprar accesorios y operarse “para ponerse más buena”.

“¡Tengo tres hijos! ¡Cómo se me iba a olvidar! Tres hijos cuestan un montón. (…) Colegios, comprarles juguetes, ropa, comida… La señora que ayuda en la casa. Obvio, eso ocupa una parte de la plata, no todo es para uno. Hay que pensar en los hijos porque se tuvieron en el matrimonio”, sentenció.Según dijo con evidente sarcasmo, después de que se divorció trabaja “por gusto”: “Con toda esa plata que me quedó no tengo que hacer nada, pero me aburro”.

Manotas les pidió a sus seguidores ideas para saber en qué otros asuntos se gasta la plata. Eso sí, luego de grabar el clip, confesó que se rio demasiado.



“De ahora en adelante, así responderé a los haters (críticos)”, concluyó.

También puede leer:

- Esposa de periodista que murió en partido del Mundial de Qatar rompe su silencio.

- Jessica Cediel acudió al ginecólogo para darle fin a su celibato.

- 'No era una opción abrir mi corazón': Melina Ramírez sobre Juan Manuel Mendoza

- Luisito Comunica es apodado 'salado del Mundial', ¿por qué?

Tendencias EL TIEMPO