Presentadora de 'Caracol noticias' fue víctima de robo

La periodista María Lucía Fernández, presentadora de la emisión central de Noticias Caracol, fue víctima de un robo en el norte de Bogotá en las últimas horas, según Blu Radio.

Esta mañana en entrevista con la cadena radial relató cómo fue el angustiante momento en que le rompieron los vidrios del carro en plena vía pública para robarla.



Según Blu Radio, la presentadora se detuvo ante un semáforo en hora pico y fue por este motivo que no pudo mover su vehículo para evitar el asalto.



En la entrevista dijo que ese tipo de robos ya lo había sufrido años atrás y que en esta ocasión sucedió “exactamente en la Séptima entre 94 y 95. En un pedazo que es oscuro, cerca al Seminario Mayor, donde no hay iluminación y se hace un trancón en hora pico. Estaba esperando que cambiara el semáforo cuando rompieron el vidrio trasero”, aseguró la presentadora.



Agregó, además, que mientras estuvo detenida en el trancón, el ladrón tuvo tiempo de “romper el vidrio mientras el compañero golpeaba el otro vidrio. Tomó una bolsa reciclable que tenía doblada y cuando se da cuenta que no era un portátil se puso furioso. La tiró, cogió un pedazo del mismo cristal roto, se puso energúmeno y me agarra del hombro, mira si tengo reloj y me da dos golpes en la mano”.



Continuó diciendo que "en medio del susto le digo: 'Señor, ahí está la cartera, llévesela ya’. Él coge mi cartera, tiene tiempo de abrirla mientras está metido dentro del carro, pero no ve el celular ahí. Ya toda la gente que está alrededor se da cuenta, todos pitan, aunque nadie se baja, por supuesto. El señor finalmente ni siquiera sale corriendo, pasa al otro tramo de la Séptima y con su compañero suben a la montaña y se pierden”, puntualizó en la entrevista.



