El cantante de vallenato ‘Poncho’ Zuleta ha sido tendencia en redes sociales al volverse viral un video de él disfrutando del Carnaval de Barranquilla con su novia, quien es varios años menor que él.

Incluso, hay un video en el que Tomás Alfonso Zuleta, nombre de pila del artista, subió a la tarima a su novia y la besó delante de todo el público, oficializando así su relación. Además, comentó: “Bueno, hasta aquí me trajo el río” y después la besó en el cachete.



Varias internautas se han interesado por saber quién es la novia de ‘Poncho’, quien actualmente tiene 73 años de edad. La nueva ‘Frunita’, como ha denominado el intérprete de ‘Tú eres la reina’ a sus conquistas y como ella se colocó en su usuario de Instagram, es la barranquillera María Laury Marriaga.



(No deje de leer: El origen del viral 'trend' “Momentos que me mantienen humilde” en TikTok).

La joven tiene 31 años de edad y es comunicadora social de la Universidad Autónoma del Caribe y ha trabajado como periodista en varios diarios locales.



El presentador del programa ‘Lo Sé Todo’, Ariel Osorio aseguró: “Nos han contado que María Laury tendría ya dos hijos, uno con un periodista deportivo y otro con un futbolista que no habría tenido tanta suerte en el deporte”.



(Lea también: Mujer se tatuó la cara de Camilo pero el resultado no fue lo esperado).

El jugador en cuestión es Daniel Machacón, volante que se coronó campeón con el Junior de Barranquilla en el torneo de la primera división del fútbol colombiano en el 2004. Además, fue uno de los integrantes de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría en 2005.



María Laury también ha tenido una breve etapa en la actuación y apareció en la novela de la vida de Diomedes Díaz y en su Instagram se encuentra la prueba de ello.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Abuelita fue enterrada en ataúd de M&M's que mandó a hacer antes de morir

Mujer obsesionada con asesinos seriales mató a su novio y está presa

Paris Hilton y sus fuertes revelaciones sobre su vida sexual

Avril Lavigne y Mod Sun se separan, en medio de rumores de relación con Tyga