El actor Mauro Urquijo y la modelo María Gabriela Ísler son, hoy por hoy, una de las parejas más polémicas de la farándula nacional. Bien sea por los rumores que rondan su relación, por las constantes declaraciones que dan a medios de comunicación o, simplemente, por compartir momentos íntimos de su matrimonio en redes sociales, los famosos siempre están dando de qué hablar.



En esta oportunidad, la actual pareja del actor, recordado por su participación en la telenovela ‘La mujer en el espejo’, respondió una pregunta que, desde hace algunos años, viene atormentando su relación: ¿Mauricio Urquijo es gay?

Una tormentosa separación

Hace tan solo unos meses una noticia eclipsaba los medios de comunicación nacionales: Mauricio Urquijo y María Gabriela Ísler habían decidido, después de un par de años, dar por terminada una relación que fue admirada y criticada a partes iguales por sus seguidores.

"¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba"

Aunque, al inicio, los motivos de su separación fueron desconocidos, poco a poco, salieron a la luz y generaron todo tipo de reacciones entre la opinión pública. Fue, precisamente, Ísler, quien se encargó de acallar los rumores que, por ese momento, eclipsaban la ruptura con el actor.

“Le preguntan: ‘¿Por qué dejaste a María Gabriela si ella te quería? En todas las entrevistas ustedes hablaban de su amor y estaban juntos’. ¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba”, contó la modelo, en una oportunidad, en sus redes sociales.

Sin embargo, en todas las intervenciones, la modelo no dudó en aclarar que Urquijo siempre supo su identidad y orientación sexual. “Yo me presenté como mujer. Mi cédula es de mujer. Estoy identificada con sexo femenino. (…) Tengo todos los derechos como mujer, para eso me operé”, dijo en diálogo con el programa ‘Lo sé todo’.



Aunque, al parecer, las críticas y las especulaciones respecto a la orientación sexual de Urquijo habrían sido motivos para que la historia de amor con Ísler llegase a su fin, esto no fue así. La pareja logró superar los altibajos y regresar luego de que, coincidencialmente, se reencontraran en una discoteca en Villavicencio, ciudad en la que el actor se refugió tras la repentina separación.

“Una persona se me acercó a la barra, quería tomarse una foto. Me dijo ‘a que no sabes quién está aquí…Tu esposo’. ¿Cómo va a ser posible? No te lo puedo creer. Sentí que me cayó un balde de agua fría, no sabía qué hacer”, dijo la modelo al programa ‘La Red’ con respecto a su reconciliación con Urquijo.



Ahora que, aparentemente, la tormenta ha pasado, la pareja se encuentra radicada en Bogotá y, según contaron a sus seguidores, están enamorados y más contentos que nunca por su reconciliación.

María Gabriela Ísler aclara si Mauro Urquijo es gay



Mauro no es gay porque yo ante la sociedad y ante el público me visualizo como una mujer. Las actitudes son de mujer y los pensamientos son de mujer. Entonces, no es gay

Recientemente, la controvertida pareja protagonizó una entrevista en la emisora ‘Tropicana’ y rompió, nuevamente, el silencio respecto a la orientación sexual del actor. Ante la pregunta de si Mauricio Urquijo es gay, la modelo samaria no tardó en dar una respuesta, para algunos, contundente.

“Mauro no es gay porque yo ante la sociedad y ante el público me visualizo como una mujer. Las actitudes son de mujer y los pensamientos son de mujer. Entonces, no es gay”, dijo a ‘Jhovanoty’, el humorista que lanzó la pregunta. Y agregó: “Gay sería si se enamora de un hombre, con barba y sin cirugías, ahí sí sería gay (...) Estar con una mujer trans no es ser gay, para nada”.

Urquijo se sumó, un momento más tarde, a la respuesta de su pareja y dejó en claro que no se considera gay: “No. He tenido muchos amigos, conocí gente gay y he tenido mucho intercambio, pero laboral”.

