La relación de Mauro Urquijo y Maria Gabriela Isler dio de qué hablar desde el primer instante: sea por la diferencia de edad o el orgullo con el que se mostraban juntos, pues a pesar del qué dirán por ser una mujer trans, siempre se habían presentado con confianza en su unión.



Sin embargo, hace unos meses, el actor manizalita sorprendió incluso a su anterior esposa, Adriana López, cuando decidió irse sin previo aviso y llevándose algunos objetos de la casa que compartían en Santa Marta con Isler.

La modelo trans dijo en una entrevista con ‘Lo sé todo’, que se separaron hace cuatro meses y que durante 8 semanas completas se sintió en una especie de shock, porque no entendía qué causó que su expareja sentimental, de 53 años, se fuera de repente.

“Me separé de mi esposo hace aproximadamente cuatro meses, nunca más supe de él. Nunca me dio la cara y no sé por qué”, expresó Isler ante las cámaras del programa de entretenimiento.

(Puede interesarle: La cuestionada dieta de Madonna con la que se conserva a sus 63 años).

Aunque ella misma resaltó que la decisión de Mauro Urquijo le tomó por sorpresa y la decepcionó, ella fue clara al decir que no se ha cerrado a la posibilidad del amor, es más, comentó que ya encontró un nuevo cariño.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? Puede encontrar el video aquí).

“¿Qué más voy a esperar? A rey muerto, rey puesto”, declaró la modelo. Dio pistas de que podría tratarse de otra personalidad del mundo del entretenimiento colombiano, pues aseguró que se trata de un actor.

Además, aprovechó para demostrar las diferencias que tiene con su exesposo: “Es centrado, no es viejo... Me ha mostrado cariño, me apoya”, añadió. No obstante, escogió no revelar el nombre de su actual compañero sentimental, pues aseguró que el mundo lo sabrá cuando él se sienta seguro de decirlo públicamente.

(Lectura sugerida: Anahí: ¿Qué fue de su vida tras salir de 'RBD'?).

Por otro lado, la modelo se encuentra en la capital en procesos de audiciones y preparando el lanzamiento de una colección de ropa para el último trimestre del año e inicios del 2023.

También está aprovechando la distancia para recuperarse del shock de estar sola en la casa que compartía con Urquijo.

(No deje de leer: Amber Heard rompe su silencio y habla sobre el veredicto a favor de Depp).

Por su parte, la exesposa del actor, Adriana López, reveló que tampoco sabe nada del paradero de Urquijo y que desde que se fue no ha visto a los dos hijos que tuvo antes de conocer a Maria Gabriela Isler.

Otras noticias

'La estafa' que le robó a Yeison Jiménez 4.800 millones de pesos

Karol G y Anahí: los memes más graciosos que dejó el concierto en México

Greeicy Rendón mostró a su hijo, Kai, por primera vez

Mafe Walker: esto cobra por 'comunicarse con los alienígenas'

Tendencias EL TIEMPO.