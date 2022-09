Mauro Urquijo mantuvo una relación extensa con María Gabriela Ísler. Su matrimonio duró más de tres años, pero llegó a su fin con escándalos. Con el pasar de los meses, la empresaria ha ido develando detalles de la relación para, según ella, ‘desenmascarar’ al actor de ‘La mujer en el espejo’.

Ambos se veían muy enamorados. María Gabriela había estado al lado de él en plenas complicaciones, pues el manizaleño fue operado a corazón abierto, estuvo cuadripléjico y presentó algunas crisis de salud mental.



¿Por qué se separaron? En un principio, trascendió que Urquijo quiso dejar el hogar porque no se sentía pleno con el género de su pareja. Sin embargo, Ísler rechazó tajantemente esa versión.

“Le preguntan: ‘¿Por qué dejaste a María Gabriela si ella te quería? En todas las entrevistas ustedes hablaban de su amor y estaban juntos’. ¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba”, expresó ella en sus redes sociales.

Mauro Urquijo y su exesposa María Gabriela Ísler. Foto: Instagram

‘Yo me presenté como mujer’

Las recriminaciones no cesaron ahí. La modelo se ha sentido muy acongojada por los comentarios que a diario recibe en Internet, pues personas insinúan que el actor se casó con ella cuando no estaba lúcido.



Al respecto, la también conocida como ‘La Sirenita’ respondió en el programa de televisión ‘Lo Sé Todo’: “Que yo sepa él está 100 % lúcido. Él sabe quién es él, quién es hombre, quién es mujer, quién es trans, quién es su familia, quiénes son sus hijos. Él reconoce perfectamente todo”.

De acuerdo con su relato, desde que se conocieron, el manizaleño supo de su identidad y orientación. “Yo me presenté como mujer. Mi cédula es de mujer. Estoy identificada con sexo femenino. (…) Tengo todos los derechos como mujer, para eso me operé”.



Eso no le habría molestado al actor, quien, según Ísler, siempre aseguró que era heterosexual. “Me decía ‘estoy contigo porque eres una mujer, muy guapa, muy bonita’”.

La pareja estuvo casada tres años. Foto: Instagram: @mauro_21urquijo68

Matrimonio en medio de dificultades

Sin embargo, en los últimos meses la mujer ha continuado recibiendo comentarios de su exmarido. Ella sostiene que Urquijo la ve como una trabajadora sexual: “Si tiene pruebas de eso, que me muestre fotos de personas, lugares. Que me dé las evidencias”.



“Si yo salía con hombres, que no es cierto, entonces, con lo que me daban yo lo alimentaba a él. ¡Cómo es la vida de injusta! Me tocaba a mí vender mi cuerpo para mantenerlo bien”, insistió.



Ante la ruptura y las acusaciones posteriores, María Gabriela no está enamorada de él, pero siente dolor por lo que ella califica como desagradecimiento tras acompañarlo en su enfermedad.

“Estuve las 24 horas del día, protegiéndolo. Dormía abrazada con él. Me tocaba llevarlo al baño. Yo era quien lo bañaba. Cuando hacía sus necesidades, yo era quien lo limpiaba” contó.

¿Qué pasará con Mauro Urquijo?

Ísler criticó que Urquijo se refugie en su mamá. “Él es un discapacitado de 54 años. (…) En seis años, él ya es un hombre de 60 años. ¿Quién lo va amar y quién lo va a cuidar?”, sentenció.



Por su parte, la mujer enfatizó en que no quiere “sostener a nadie”. No tiene una relación sentimental, sino que busca estabilidad en sus proyectos en televisión. Si llega un amor a su vida, espera que sea alguien que vele por ella y esté completamente a su lado.

Tras la nueva arremetida de su ex, el actor y presentador se ha mantenido en silencio.

Tendencias EL TIEMPO