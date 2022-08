María Fernanda Malo, la actriz que interpretó a 'Sol de la Riva' en la exitosa serie de 'RBD', fue acusada públicamente por presunto fraude en los últimos días. De acuerdo la denuncia de una periodista mexicana, Malo estaría utilizando el renombre del programa para ofrecer cursos de actuación que jamás se realizaron.

Lo cierto es que la artista contestó en sus redes sociales ante la fuerte controversia que generaron estas graves acusaciones. Esto fue lo que dijo.

Fue en el canal de YouTube de la periodista Inés Moreno en el que se dio a conocer el caso de una persona a quien la artista habría estafado. La señalan de haberse quedado con el dinero que le habrían pagado por el servicio que no prestó.

Le dicen que su dinero se lo van a reembolsar, después le dejó de contestar FACEBOOK

“Hay una chica que salió en la serie de 'Rebelde', y gracias al proyecto se dio a conocer, ha estado utilizando el nombre de la serie para promover unos cursos de actuación. Ella se llama Fernanda Malo”, dijo Moreno en el video.



Según narró, una joven denunció que le pagó por una clase de actuación que Malo no realizó. Aunque en principio dijo que le reembolsaría su dinero, la presunta víctima asegura que dejó de contestarle los mensajes.

Además, la periodista aseveró que la joven tiene miedo de denunciarla porque podría terminar con su carrera actoral, además de ser una gran fanática de la novela; por lo que la estarían convenciendo de que acudiera a las autoridades y presentara pruebas del supuesto fraude.

Comunicado de prensa publicado en la cuenta oficial de Instagram de María Fernanda Malo. Foto: Instagram: @fuzzoficial

Las respuesta de María Fernanda Malo

Por su parte, Malo contestó por medio de un comunicado de prensa publicado en sus historias de Instagram, alegando que todo había sido un malentendido y pidiendo a la implicada que se comunique con ella para arreglar las cosas.



"Reitero la invitación también, a las personas involucradas a ponerse en contacto con mi representante, estamos en la mejor disposición. La gente que me conoce sabe que nunca he llevado mi carrera de manera que no concuerde y represente mis valores", fueron sus palabras.

También puso a disposición de los clientes a su equipo de trabajo y agradeció a quienes la apoyaron y le preguntaron por su estado de ánimo ante la controversia que se armó a causa de la denuncia.

*Con información de El Universal (México) / GDA