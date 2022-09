María Fernanda Cabal es una de las figuras de la política que más controversia puede generar con su pensamiento y forma de actuar. La actual senadora del Centro Democrático representa una de las alas radicales del uribismo que se ha ganado la confianza de un sector de los colombianos.

Gracias a más de 189 mil votos, la caleña mantuvo su curul en el Capitolio. Fue la segunda votación más alta en su partido, solo superada por Miguel Uribe Turbay.



En contraste con su carrera en el Legislativo, en el ámbito personal Cabal completa tres décadas casada con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos. Aunque no había revelado detalles de su relación, la política contó cómo lo conoció y qué la llevó a formar una familia con él.

Las dudas del matrimonio

Cruzaron caminos cuando eran adolescentes. Cabal se había mudado a Bogotá para estudiar en la Universidad de Los Andes y una amiga quiso presentarla con el costeño. “Me acuerdo que me invitó y cantaba Cuco Valoy en la discoteca”, expresó en una charla con el programa ‘La Luciérnaga’, de ‘Caracol Radio’.



“Bailaba bien y tenía billete también”, dijo entre risas. Sin embargo, le surgieron algunas dudas sobre si formalizar el vínculo con Lafaurie porque no le gustaban los costeños por “la fama espantosa”.

María Fernanda Cabal estudió en la Universidad de Los Andes. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Lo pensó varios meses. Incluso, tuvo tiempo para estudiar en España, retornar al país y trabajar: “No me quería casar, me daba una pereza. Mi mamá me decía ‘cásese así sea para separarse. Usted no se puede quedar soltera’”.



Siguiendo a su mamá, decidió emprender el camino al altar. Ahí, su prometido le dio otra ‘sorpresita’. “Cuando me iba a casar, quería que yo le firmara capitulaciones. ¡Qué tal! Tan atrevido. Cuando me casé, parte del adorno era porque era rico. Chequera mata galán”.



Pero no llevaban ni un mes de casados y debieron afrontar el primer obstáculo económico. “Se quebró con la crisis del algodón del 91 y quedamos debiendo hasta los calzoncillos”, mencionó en ‘La Luciérnaga’.

Así que estuvieron varios años pagándole al banco los estragos empresariales que no pusieron en riesgo la relación. Ahora, con treinta años de casados, sus hijos, Juan José, Denisse, Santiago y Luisa, ya han emprendido otros caminos.

¿Qué planes tiene Cabal?

A sus 66 años, no se define como de extrema derecha, sino de “extrema coherencia”. Hasta se aventuró a decir que espera ser candidata a la presidencia para las elecciones de 2026, por lo que empezará con la precandidatura.



Además, lamentó las decisiones de algunos de sus compañeros en la política que le impidieron disputar la Casa de Nariño, pues el Centro Democrático prefirió lanzar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga que luego se diluyó.

“Hubo una intención de sacarme del juego de unos personajes. (…) Hoy hemos superado muchas diferencias. Yo nunca pensé que compañeros míos llegaran a decir ‘si quedaba María Fernanda, nos vamos con Federico (Gutiérrez)”.



Eso sí, asegura que esos tiempos oscuros le sirvieron para “darse cuenta que era mejor estar unidos que lo que sucedió”.

