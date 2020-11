Así es la ‘terrorífica’ hamburguesa creada en honor a María F. Cabal

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, subió en sus redes sociales un video en el cual mostró la hamburguesa que un emprendimiento de comida hizo en su honor.

(También le puede interesar: La discusión con gritos e insultos entre Cabal y ciudadanos en CAI).



“Aterradora” dice en redes sobre su creación el restaurante de comidas rápidas Valdeats, que presentó una hamburguesa llamada ‘La Cabal’ en honor a la senadora.

(Si nos visita desde la app puede ver la imagen aquí).

A la senadora le causó gracia el detalle, por lo cual decidió mostrar la hamburguesa en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.



(Puede leer: Rifirrafe entre senadoras Valencia y Cabal con Fecode).



“Lo vi en las redes sociales porque crearon una hamburguesa que se llama ‘La Cabal’. Y yo dije ¿Cuál será la característica que ellos consignan ahí?”, fueron sus palabras sobre la ocurrencia.



También se burló de la descripción que dio Valdeats al producto: “Terrorífica porque es Halloween. Y yo digo vamos a comprarla y a probarla porque estoy segura de que es terroríficamente deliciosa”, bromeó.

¿Cuál será la característica que ellos consignan ahí? FACEBOOK

TWITTER

#Emprendimiento 🎃🕷🕸 Una hamburguesa bautizada en mi honor: “La Cabal” 🤣 De terrorífica, poco... pero de creativa ¡TODO! 💅🏼 ¡Como yo! 🙌🏻 Felicitaciones a Valdeats por generar empleo y apostarle a construir empresa en nuestro país.



¡Más personas así! 🙏🏻 pic.twitter.com/mmtAq1wNYc — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 2, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

Finalmente, la que hoy en día es una de las máximas exponentes de su partido, aseguró que va a probar la hamburguesa y, próximamente, informará qué le pareció.



(Además: Cabal y peleas de políticos colombianos en plena calle con la gente).



Valdeats, sitio ubicado en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, compartió el video invitando a sus seguidores a probar ‘La Cabal’.

(Si nos visita desde la app puede ver la ubicación aquí).

“La verdad es que no se pudo resistir a probar nuestras hamburguesas. ¿Y tú, qué esperas para pedir ‘La Cabal’?”, escribió el restaurante en Facebook.



(Además puede interesarle: María Fernanda Cabal se la juega toda con Donald Trump).



Recientemente, Cabal ha dado pie a polémica dado que, en diversas ocasiones, se ha mostrado a favor de la reelección de Donald Trump, actual mandatario de Estados Unidos y quien este martes se juega o su reelección o su salida de la Casa Blanca.



Una de las publicaciones con mayor impacto fue una fotografía de la senadora en una biblioteca luciendo un tapabocas de color negro, con la imagen del líder republicano y la frase: “Trump 2020”.

María Fernanda Cabal con tapabocas de Donald Trump. Foto: Instagram María Fernanda Cabal

Ella acompañó la imagen con el mensaje: "Me encantó mi tapabocas #Trump2020 🇺🇸 Gracias a 'This Is Silicon Valley' por el regalo".



(También puede leer: ¿Puede María Fernanda Cabal influir en las elecciones de EE. UU.?).



Sus pronunciamientos hicieron que, incluso, los congresistas demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego la criticaran, así como a otros políticos colombianos como Carlos Felipe Mejía y Juan David Vélez (los dos del partido Centro Democrático), por su apoyo a Trump.



Mejía expresó en Twitter: "Más que claro, presidente", apoyando algunos comentarios de Trump en contra Barack Obama, Joe Biden y Juan Manuel Santos.

"La última administración también negoció el terrible trato, "Obama, Biden, Santos", con los carteles de la droga colombianos. Se rindieron a los narcoterroristas y aumentaron la producción de drogas". Más que claro, presidente @realDonaldTrump pic.twitter.com/NUjZIqL7Dy — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) September 25, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver el tuit aquí).



Por su parte, Vélez escribió: "WE WILL MAKE COLOMBIA GREAT AGAIN", en referencia al lema político de Donald Trump.



(Puede leer: Los colombianos que han hecho menciones sobre elecciones de EE. UU.).

WE WILL MAKE COLOMBIA GREAT AGAIN https://t.co/AbLw13X0vI — Juan David Vélez (@JuanDaVelez) October 10, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver el tuit aquí).

Tendencias EL TIEMPO