La polémica senadora María Fernanda Cabal, militante del Centro Democrático, no tuvo pelos en la lengua para hablar de su infancia y juventud.

La congresista hizo más de una confesión en el programa de ‘Caracol Radio’ ‘La Luciérnaga’, entre eso, cómo era su comportamiento y qué pasó para que la expulsaran de una de las instituciones educativas donde estudió.



Cabal, que nació en 1966 en la ciudad de Cali, comenzó contando que se crio en un barrio al sur de su ciudad natal, en donde había muy poca gente.



También habló de las delicias gastronómicas de la capital vallecaucana: “Mi comida favorita es el chicarrón, eso en una fantasía, me muero por el chicharrón”, dijo.



Después, cuando la entrevista fue avanzando, el entrevistador le preguntó sobre su época de colegio: “¿Fue buena estudiante o le decían ‘estudie, vaga’?”.



Ante la pregunta, Cabal confesó: “Te voy a contar con franqueza. Siempre fui buena estudiante, en mi casa hubo mucha cultura general, pero odié la institución escolar y la detesto. Para mí, el colegio de mi época fue totalmente castrador”.



La senadora recordó cómo los castigos de su maestros eran el “escarnio público” y lo mal que lo pasó en aquellos años por el bullying que le hacían, no sus compañeros sino los profesores. “Siempre había una frase agresiva del profesor, donde la forma de educar era haciéndote quedar en ridículo con los demás compañeros”, afirmó.



Cabal narró que sus primeros años de colegio fueron en una institución cerca a su casa donde solo había hasta quinto de primaria. De allí, pasó a estudiar en el prestigioso el Liceo Benalcázar. Recordó que estar allí era “tenaz”, en especial cuando la misma rectora entregaba las notas una a una: “Había una materia sobre el modo de comportarse. Yo me podía morir en el punto tres, que era modales”, comentó, ya que a veces hacía una que otra travesura.



Tras permanecer allí solo un año, de nuevo cambió de colegio. Entró al Sagrado Corazón de Jesús. Según dijo, “fue otra tragedia. Nunca perdí el año porque detestaba el colegio, pero qué monjas tan crueles”.



A pesar de que se puso en duda su comportamiento, la representante de una de las alas más radicales del uribismo aseguró: “Yo me portaba bien, yo no era terrible. Yo hacía lo que me daba la gana, pero por debajo de cuerda”.



A pesar de eso, la hoy senadora fue expulsada de esa institución, por lo que tuvo que terminar el bachillerato en un “colegio popular”, en donde la pasó un poco mejor que en los anteriores lugares.



Finalmente, se refirió a las instituciones educativas y aseguró que el problema era que “a usted lo condenaba y juzgaba el maestro y usted siempre perdía, aunque tuviera la razón”.

