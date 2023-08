En el mundo de la literatura, a veces surgen historias que cautivan la imaginación y despiertan el asombro. La vida de María de las Estrellas es una de esas excepcionales que recuerdan que el talento y la creatividad no tienen límites de edad.



Desde sus primeros años, María demostró ser una niña prodigio, destacándose en diversas áreas del conocimiento, pero lo que realmente la catapultó a la fama fue su extraordinaria habilidad para la poesía.

Aunque parece sacada de un relato de ficción, esta pequeña niña fue un personaje reconocido por llenar páginas y páginas con sus escritos en la época de los 70 e inicios de los 80.



Como lo dice la contraportada de su libro 'El mago en la mesa', nació en Bogotá en 1967, bajo el signo Géminis. Desde los tres años, ya caminaba sumergiéndose en los misterios de los rituales mágicos liderados por su madre, 'la maga Atlanta'.



Comenta que los principales sitios en los que compartían era entre el parque y pasaje de la calle 60 y el Templo de la Calle detrás del Hilton, compartiendo su vida y costumbres con las generaciones de esa época.

También cuenta sobre su proceso creativo que tuvo la influencia de sus primeros amigos: poetas nadaístas. Este movimiento se constituyó en los años 60 "en la más irreverente propuesta literaria contra el ambiente cultural establecido, la academia, la iglesia y la tradición colombiana", según la Universidad de Chile.



Este libro fue publicado cuando ella apenas tenía siete años, de los cuales había invertido cuatro de ellos en escribirlo, con la ayuda de Jotamario Arbeláez. Se refirió a su método de escritura como delirante o automático así: "Yo escribo como si estuviera hablando dormida".

Según una creadora de contenido, @reztaura en TikTok, comentó que con este libro habría ganado un premio de literatura mágica, en la que incluso competía con adultos.



En otras fuentes similares, como @fabricantedehistorias en TikTok, dicen que comenzó a esa misma edad a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, y a sus ocho años presenta su obra 'La casa del ladrón desnudo' con la que recibe un premio internacional.

Tristemente, su vida acabaría a la corta edad de 13 años, y según un artículo publicado en 1983 por Semana, la causa no habría sido solo por un accidente durante un viaje Bogotá - Tunja.



"La niña habría sido utilizada por su padre para entregar el dinero de la negociación, y mientras cumplía con la tarea, perdió la vida en un accidente de automóvil", explica el medio. Aunque no especifica a qué negociación se refiere, ni a quién llama padre.



Esta es a grandes rasgos la historia de una niña que parecía encaminarse a ser una promesa de la literatura colombiana, sin embargo, falleció y su historia no es muy conocida, ni fácil de encontrar.

