María Cecilia Botero reveló por qué no actúa en narcoseries: 'Ya paremos con eso'

La actriz María Cecilia Botero es una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana. Su trayectoria y carrera en la industria la hacen una de las artistas más versátiles en la escena. También estuvo nominada en varios premios e incursionó en el mundo teatral.

Desde 2021, se alejó del mundo de los reflectores. Su último trabajo fue prestar su voz para la película de Disney 'Encanto', como la abuela 'Alma', junto con otros actores como Carolina Gaitán, John Leguizamo, Angie Cepeda, entre otros.



La actriz abrió su corazón en una entrevista para 'Semana' y contó varios detalles inéditos de su vida personal y profesional. La mujer hace poco celebró sus 50 años de carrera y reveló la curiosa manera en la que llegó a las pantallas.



"Mi papá era amante del teatro (...). Con 14 años, lo acompañé a Manizales para inaugurar el Teatro Fundadores con una obra dirigida por él. Y no llegó la actriz y él me pide que le ayude y no sé cómo lo logré. Esa fue la primera vez en un escenario grande", confesó a la revista.

Rememoró que sus inicios fueron difíciles, su mamá se opuso y le pareció que no era una profesión decente. Botero expresó que "fue una lucha grande" y aseguraba que, aunque no contara con título profesional en esa época, "siempre le iba a ir mejor que a todos".



También compartió con el diario mencionado anteriormente los cambios que ha tenido la televisión: "He crecido casi al mismo tiempo con la televisión. Me tocó una televisión en la que todo era en vivo y en directo, hasta las telenovelas. No había videotape y debíamos estar muy concentrados".

La actriz reveló por qué no actua en narcoseries

Las narcoseries son un género de novela que son producidas en países de Latinoamérica, que cuenta una historia, sea ficticia o basada en hechos reales, con un argumento melodramático, enmarcado en varios conflictos de este tipo de vida.



La actriz confesó que en Colombia "ya se han producido muchas de estas" y confesó sus motivos de por qué no actúa en este tipo de producciones.

"Sé que es lo que vende afuera, lo que pide el mercado. Y no es que tenga algo contra eso, los actores tenemos que hacer de todo. Pero lo que siento es que ya se hicieron todas las que había que hacer", argumentó.



Además, agregó: "A veces se exagera un poco, ser colombiano no es solo mostrar la parte de los narcos, tenemos otras cosas. Ya paremos con eso, contemos otras historias, ¿por qué nos tenemos que quedar solo con narcotráfico?".

Entre otras cosas, reveló que el imaginario que tienen las personas de los actores no es lo que se piensa. Aunque se puede ganar "buen dinero" por uno meses, detalló que es un trabajo "inestable", porque se puede pasar años sin trabajo.

La participación de María Cecilia Botero en 'Encanto' de Disney

