La entrega número 94 de los Premios Óscar ha sido quizás la más comentada en redes sociales en mucho tiempo. Esto, debido al enfrentamiento que hubo entre Will Smith y Chris Rock, además de otros eventos también muy criticados por el público.

La actriz colombiana María Cecilia Botero se encontraba en la gala debido a la nominación de la película ‘Encanto’ por ‘Mejor película animada’, por lo que presenció el momento a metros de distancia.

(Lea también: Chris Rock no demandará ni denunciará ante la Policía a Will Smith).

La actriz le comentó a Blu Radio: “Al principio pensamos que era actuado y realmente no. Fue muy extraño, todos quedamos en shock porque nadie esperaba esa reacción”.



Botero no fue la única que no supo cómo interpretar este momento. En redes sociales, segundos después de que sucediera el golpe, la discusión estaba centrada en si había sido algo actuado o no.



Botero también recuerda que minutos antes del golpe que “sonó durísimo”, Smith habló fuerte para advertirle al comediante que no hiciera comentarios sobre su esposa, sin embargo, cuando Rock continuó, Smith se paró a golpearlo. “Cuando se levanta y lo golpea entendimos que no era libreteado. Le pegó de verdad, no fue un truco. Fue un cachetadón tenaz”, comenta la actriz.

(Le puede interesar: ¿Quién es Jada Pinkett y cómo reaccionó a la bofetada de Will Smith?)

A partir de esta situación, en redes sociales ha empezado una discusión sobre masculinidades tóxicas, violencia estética y hay quienes han tomado partido a favor o en contra de Smith, e incluso, también en contra de algunos comentarios que hizo la comediante y actriz Amy Schumer.

Botero, en conversación con Blu Radio, opinó: “Quizás no la cachetada, pero tenía derecho. A veces los cómicos creen que pueden hacer chistes sobre todo, pero hay cosas que son personales y dolorosas”.



Esa fue la conclusión de la actriz colombiana sobre lo sucedido en la noche de los premios más importantes del mundo del cine.

