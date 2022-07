María Becerra, quien canta con J Balvin en ‘¿Qué más pues?’, es una de las artistas argentinas más influyentes e incluso ha sido declarada una de las voces más influyentes del movimiento pop urbano argentino. La joven nacida en Quilmes mostró en sus redes sociales el cambio en su cuerpo, pasó de pesar 41 kilos a pesar 48.



Según le compartió a sus casi 10 millones de seguidores en Instagram, nunca había logrado pesar más de 43 kilos. “Siempre tuve muchas dificultades con mi cuerpo”, admitió la cantante que explicó que siempre había sido muy delgada y que le costaba mucho aumentar masa muscular.

“Nací prematura, pesaba un kilo doscientos. Usualmente un recién nacido debe pesar entre tres y cuatro kilos”, explicó Becerra, pues cree que a esa razón se debe que se le dificultara tanto subir de peso.

De acuerdo a lo que contó, su delgadez extrema le ocasionó constantes conflictos con su autoimagen. Estos problemas se agravaron cuando empezó a compartir imágenes de sí misma en redes sociales y comenzaron a llover los comentarios de cientos de extraños sobre su cuerpo, que ella misma ha calificado de bullying.

Como escribió en sus historias antes de compartir un collage del cambio en su cuerpo, “la he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido… Más que nada cuando era niña”. Además, aseguró que toda su vida ha evitado usar pantalones pegados al cuerpo, ni vestidos o faldas por lo insegura que se sentía en su apariencia.

Siempre usó ropa ancha, moda que escogió para poder verse más grande y mayor. Pero, en este momento se siente orgullosa porque a pesar de que le ha costado adquirir la disciplina para hacer ejercicio de manera constante, por primera vez en su vida siente que está obteniendo resultados.

“Arranque a entrenar hace un mes y desde ahí le estoy metiendo sin parar. Nunca estuve tan motivada en mi vida, les juro”, escribió para sus seguidores la joven mujer.

