María Alejandra Manotas, la arquitecta y exesposa del humorista Alejandro Riaño, fue vista junto a un hombre que la estaba abrazando por la cintura y diciéndole cosas en el oído en un concierto de salsa en Bogotá. Esto generó muchas críticas por parte de varios internautas.

Manotas decidió responder a los comentarios que estaba recibiendo en redes sociales. Además, fue entrevistada en un programa de entretenimiento en el que le preguntaron sobre este suceso y ella aseguró que se trataba de un amigo.



“La gente es muy pendeja. No, mentiras, ¿sabes qué?, hay mucha gente linda que me apoyó y dijo que efectivamente era un abrazo. Igual estoy separada, tengo el derecho de hacer lo que a mí me dé la gana”, sostuvo Manotas.



Además, añadió que solo se trataba de un abrazo con un amigo. "Estoy estrenando amor, que soy yo. No necesito nada más", comentó.



Alejandro Riaño y Mari Manotas, quienes tienen tres hijos, terminaron su matrimonio en el pasado mes de marzo. Por medio de un anuncio en redes sociales dieron a conocer el divorcio. Tiempo después, la arquitecta dio detalles de lo que había sucedido para llegar a esta decisión.



“Lo que pasa es que lentamente nos empezamos a separar y cada cual andaba en lo suyo y de repente, cuando nos volteamos a mirar, nos dijimos: ‘¡Juepucha, no estamos en nada! ¡Nos acostamos a dormir uno al lado del otro y no estamos aquí!’”, relató Manotas en entrevista con la 'revista Aló'.

